Фільм “Санаторій “Карпати” – 25 років успіху!”

СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу масажиста. Тел. для довідок: 068-955-97-95 або 098-079-00-77. Також читайтеТрускавець запрошує на День молоді (0)Музей придбає старі речі для експозиції (0)Продається земельна ділянка з житловим будинком у Трускавці (вул. Бориславська) (0)Запрошуємо на фестиваль “Трускавка-Фест” (0)