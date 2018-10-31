Фірми з оточення екс-регіонала Продивуса позмагались за 30 млн грн на перенесення водопроводу «Гірне-Дрогобич»

By  | 12.11.2018 | Filed under: Новини

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА 8 листопада підписав договір з ТОВ «Будівельне управління механізації» на перенесення магістрального водогону «Гірне-» за 20,8 млн грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель «Prozorro».

Водогін переносять для того, щоб уникнути надзвичайної ситуації у Дрогобицькому районі. Як раніше повідомляв Zaxid.net, минулого року там сталося провалля рудника, який неякісно законсервувало «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Сейсмічна активність у цій локації збільшується, і є ризик пошкодження водогону, який постачає воду для 60 тис. мешканців, які проживають в м. Дрогобич, селах Модричі, Раневичі, Почаєвичі та Михайлевичі Дрогобицького району.

Згідно з угодою, компанія виконає роботи до кінця цього року. При цьому фірма отримає 502 тис. грн прибутку, а на зарплати працівникам піде 987 тис. гр.

Для виконання робіт, фірма залучить власну техніку та техніку орендовану в управління механізації ПАТ «Мостобуд». Водночас на торгах фірма-переможець змагалась з ТОВ «Мостобудівельний загін №112», яке є правонаступником однойменного дочірнього підприємства ПАТ «Мостобуд» екс-нардепа від «Партії регіонів» Володимира Продивуса. Під час закупівлі учасники не знижували своїх пропозицій, однак ціна переможця була на 195 тис. грн нижчою.

Як повідомляли  «Наші гроші», в свою чергу «Мостобудівельний загін №112» орендує у ТОВ «Будівельне управління механізації» частину техніки для будівництва моста через р. Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в Івано-Франківську за 58 млн грн.

Компанія «Будівельне управління механізації» зареєстрована 2012 року і розташована у Вінниці. Власниками є місцеві жителі Сергій Воловик та Дмитро Годованюк. Вони є кінцевими бенефіціарами ТОВ «УМБ Фінанс», яке раніше намагалося приватизувати ДП «Укрбурштин». Також Сергій Воловик очолював дочірнє підприємство «Мостобуду» ТОВ «Київмостобуд» протягом 2005-2011 років. А Дмитро Годованюк у 2013 році був керівником управління механізації ПАТ «Мостобуд».

Протягом 2017-2018 років фірма «Будівельне управління механізації» отримала підрядів на 2,2 млн грн (не враховуючи поточної закупівлі). Ці роботи, а саме капітальні ремонти мостів, замовляли регіональні філії ПАТ «Укрзалізниця».

Наші Гроші. Львів

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