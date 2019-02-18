ФК «Карпати» Кросно зіграли спарингові матчі у Львові

Нещодавно у Львові побувала команда U-19 з футбольного клубу четвертого польського дивізіону «Карпати» Кросно. Візит відбувся за сприяння МЦ «Європейська інтеграція України» і його керівника Івана Цегенька, який ось уже третій рік організовує спарингові матчі між ліговими командами Польщі та України. Цього року до організації долучилось Львівське училище фізичної культури, з яким нещодавно Центр підписав тристоронню угоду.

Отож, гравці польської команди, які приїхали до Львова з президентом клубу «Карпати» Кросно Богданом Юзефовичом та головним тренером Дареком Єнцковським, проживали в гуртожитку цього навчального закладу, а також зіграли один матч на футбольному полі училища. А керівництво команди разом з головою правління МЦ «ЄІУ» мали робочу зустріч з директором училища Степаном Родаком на тему подальшої співпраці.

В загальному за два дні польські футболісти зіграли дві спарингові гри зі своїми ровесниками – командою U-19 з ФК «Львів» (1:1) та з другою командою ФК «Карпати» Львів (3:1). За ці два дні польські та українські футболісти здобули неоціненний досвід міжнародних матчів та викликали неабияку зацікавленість керівництва українських клубів та вболівальників. Команда з Кросна виявилась дуже добре підготовленою і показала хорошу гру та результат. Також гості з Польщі мали чудову нагоду відпочити та ознайомитись з історичною частиною Львова та домовитись про подальші зустрічі, тренінгові матчі і спортивні двохсторонні візити.

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