Серед кращих винаходів людства поезія займає почесне місце. Поезія – це зібрані плоди на островах підсвідомості, привезені часом з теплих, часом з холодних країв. Це своєрідна музика, кожна нота якої – частина твого життя. Часто поезія – це сповідь, молитва, порада. Так чи інакше, крик або шепіт душі – це така собі містика, бо автор відчуває певний зв’язок із надприродним, божественним.

Чому вірші здатні чарувати, підбадьорювати, надихати на подальшу боротьбу? Або навпаки, заспокоювати душу? Як вдається поетам так глибоко проникати в людські почуття? Так ніжно розповідати про кохання, та гостро про ненависть та ревнощі? На всі ці запитання покликаний відповісти флешмоб «Пишний сад сучасної поезії», який був влаштований на подвір’ї центральної міської бібліотеки Трускавця. Організатори флешмобу зуміли згуртувати небайдужих трускавчан для декламування поезії українських класиків. Учасники зачитували улюблені уривки із віршів українських поетів та заохочували перехожих. Такі творчі імпрези, такі акції сьогодні вкрай потрібні.

Трускавець – курортне місто, тут переплелося багато культур, мов та людей. Але маємо пам’ятати, звідки виходить наше коріння і що українська мова є однією з наймилозвучніших мов світу. Декламування поетичних віршів українських класиків – доказ того, що ми пишаємося нашою мовою, її колоритом та багатством. Учасники флешмобу в уривках творів знаходили відповіді на болючі виклики сучасності.

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

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