Форум гостинності та курортології стартує в Трускавці вже за два тижні

27-28 лютого у Трускавці проходитиме Перший Східноєвропейський Форум гостинності та курортології «Кришталевий лотос». Про це говорилося на прес-конференції організаторів, котра сьогодні, 12 лютого, пройшла в конференц-залі готелю «Трускавець 365». Про Форум розповіли та на запитання журналістів відповіли ініціатор проведення Форуму, голова правління Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько та представниці адміністрацій ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття» Ірина Сидорович та готелю «Трускавець 365» Тетяна Трушина.

- Перший Східноєвропейський Форум гостинності і курортології має на меті вперше зібрати в одній локації людей, котрі займаються діяльністю в сфері гостинності і курортології в Карпатському регіоні Східної Європи і від котрих напряму залежить подальше зростання вказаної індустрії та розвиток цього регіону в цілому, – каже Іван Цегенько. – Друга генеральна мета – показати інвестиційну привабливість туристично-рекреаційного карпатського регіону Європи. На Форум запрошені представники самоврядування міст-курортів, керівники і власники готельно-ресторанної сфери, реабілітаційних і оздоровчих закладів України, Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини. До участі долучаться представники бізнесу, влади, дипломатичного та депутатського корпусів цих країн, окремі міністри урядів, директори аеропортів та туристичних компаній.

Як зазначив Іван Цегенько, гості та учасники Форуму матимуть змогу обговорити проблеми сфери, котра на даний час є основною і найбільш перспективною для розвитку в Карпатському регіоні, перспективи і проблеми розвитку міст-курортів та сфери гостинності, а також ознайомитись з новітніми методиками оздоровлення та реабілітації, перейняти позитивний досвід один в одного.

Серед тем Форуму, анонсованих на прес-конференції, є «Мінеральні і термальні джерела Карпат», «Проблеми і перспективи розвитку міст-курортів в Карпатському регіоні Європи», «Стандартизація ресторану», «Вплив розвитку інфраструктури, шляхів і центрів сполучень на загальний економічний розвиток в Карпатському регіоні Європи», «Реабілітація, оздоровлення і перспективи розвитку медичного туризму в містах-курортах Карпатського регіону Європи». Та інші. Серед гостей Форуму – представники курортів та туристичних центрів Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, Закарпаття, Івано-Франківщини, Трускавця.

- Проходитиме захід в форматі пленарних засідань у формі панельних і презентаційних дискусій на котрих учасники і гості матимуть змогу поділитись власним досвідом та висловити своє бачення конкретних проблем, – каже Іван Цегенько. – В рамках Форуму буде відбуватися урочисте вручення відзнаки «Кришталевий лотос». Визначатиме переможців експертне журі, буде вручено шість «Кришталевих лотосів» у різних номінаціях – як конкретним людям, так і курортним закладам.

Запитання журналістів стосувалися програми Форуму (розміщуємо нижче), діяльності Клубу готельєрів та рестораторів Трускавця, експертного журі, організаторів, відмінностей порівняно з минулим роком. Як каже Іван Цегенько, в Україні форумів на тему туризму проводиться багато, але це вперше зберуться представники країн Карпатського регіону, щоб не лише поділитися позитивним досвідом успішної діяльності, але й започаткувати якісно нове партнерство заради промоції Карпат.

Організаційними партнерами Форуму є Львівська обласна державна адміністрація, Трускавецька міська рада, Інститут транскордонної співпраці та європейської інтеграції, ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття», патронування здійснюють голова Львівської ОДА Олег Синютка, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, Комітет ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Генеральні партнери Форуму: ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття», ТзОВ «Еко-Оптіма», ГК «Буковиця», ТзОВ «XXI століття», СТК «Трускавець 365».

Зареєструватися на участь в Форумі можна до кінця цього тижня. Іван Цегенько висловив здивування, що окремі трускавецькі заклади, котрі постійно нарікають на брак відпочивальників, не виявили жодного зацікавлення відносно участі в Першому Східноєвропейському Форумі гостинності та курортології.

Володимир Ключак

До теми. Програма Першого Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології у Трускавці 27-28 лютого 2019 р.

Середа, 27 лютого 2019 р.

13.00 – 13.50 – реєстрація учасників Форуму в ГКК «Ріксос-Прикарпаття».

13.50 – 14.00 – вхід в зал.

14.00 – 14.20 – відкриття Форуму, вітальні слова.

14.20 – 15.20 – пленарна дискусія «Проблеми і перспективи розвитку міст-курортів в Карпатському регіоні Європи».

15.20 – 15.50 – кава-брейк.

15.50 – 16.40 – пленарне засідання «Мінеральні і термальні джерела Карпат. Існуючий стан, перспективи розвитку, загрози та виклики».

16.40 – 17.50 – презентаційна панель Олександра Мусатова «Стандартизація ресторану. Зайве навантаження чи необхідність?».

17.50 – 18.40 – презентаційна дискусія «Історія успіху готельних комплексів і авторських готелів Карпат».

18.40 – 19.00 – завершення першого дня: вільне слово, питання, комунікація.

19.00 – 21.00 – фуршет-прийом міського голови Трускавця, спілкування.

Четвер, 28 лютого 2019 р.

09.00 – 10.00 – реєстрація учасників в ГКК «Ріксос-Прикарпаття».

10.00 – 11.00 – пленарна дискусія «Вплив розвитку інфраструктури, шляхів і центрів сполучень на загальний економічний розвиток в Карпатському регіоні Європи».

11.00 – 12.00 – пленарна дискусія «Реабілітація, оздоровлення і перспективи розвитку медичного туризму в містах-курортах Карпатського регіону Європи».

12.00 – 12.15 – презентація методу професора Козявкіна.

12.15 – 12.45 – презентації.

12.45 – 14.15 – кава-брейк, обідня перерва.

14.15 – 15.15 – пленарна дискусія «Перспективи розвитку альтернативних видів енергетики в Карпатах».

15.15 – 15.30 – презентація будівництва вітрової електростанції «Орів».

15.30 – 16.30 – презентаційна дискусія «Роль осередків активних видів відпочинку для розвитку курортів».

16.30 – 17.00 – підведення підсумків Форуму, вільне слово, підписання декларативних документів, угод.

17.00 – 21.00 – вручення відзнак «Кришталевий Лотос» і фуршет від засновників та співорганізаторів.

Примітка. Більше інформації про Форум – на його офіційному сайті http://crystal-lotus.pro/

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