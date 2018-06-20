Форум “Новий курс України”

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У Стебнику при греко-католицькому храмі Успення Пресвятої Богородиці в парафії Христа Чоловіколюбця (настоятель о. Володимир Лужецький) запрацював дитячий християнський табір. З понеділка, 18 червня, по суботу, 23 червня, дітки стебничан мають можливість поєднувати оздоровлення з відпочинком та християнською наукою. Всього в таборі оздоровлюється 60 дітей, з ними працює 20 волонтерів, а також катехити, вчителі, священики [...]