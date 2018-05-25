Футбольний дитячий Фестиваль в польському Римануві

19-20 травня 2018 року в польському місті-курорті Риманув-Здруй відбувся вже традиційний III міжнародний Фестиваль дитячого футболу. Організувало фестиваль керівництво Академії футболу «Aktiv-PRO», які є партнерами Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України». Отож на запрошення Академії МЦ «ЄІУ» була сформована делегація з України в складі двох дитячих команд дитячо-юнацької спортивної школи «Карпати» зі Львова. В поїздці до Польщі також безпосередньо взяли участь голова правління МЦ «ЄІУ» Іван Цегенько та директор спортивної школи Ігор Савицький.

В змаганнях взяли участь дванадцять команд з Польщі, Словаччини і України. Футбольні матчі відрізнялись надзвичайною динамікою і видовищністю, адже змагались восьми- і дев’ятирічні дітки, які не стримували своїх радісних чи сумних емоцій. Приїхали підтримати своїх дітей багато батьків. Отож на футбольних полях панувала справжня спортивна атмосфера.

За результатами турніру вихованці «Карпат» показали чудові результати. Команда 2009-го року народження зайняла друге місце, а команда 2010-го стала чемпіонами! Всім учасникам Фестивалю були вручені медалі та пам’ятні призи, а переможцям – кубки. В завершальному слові Іван Цегенько та Ігор Савицький подякували організаторам за запрошення та організацію такого чудового заходу для дітей, котрий попри змагальність та конкуренцію по справжньому об’єднує наших дітей та наші народи взагалі.

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