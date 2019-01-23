Футбольний клуб зі Стебника запрошений на престижний турнір до Польщі

Футбольний клуб «Вікторія» з міста Стебник (тренер Олег Тимчишин) отримав запрошення на престижний міжнародний турнір «Twierdza Przemyśl» («Фортеця Перемишль»), котрий пройде в Польщі 7-9 червня. Про це повідомив журналіст Орест Хандоняк (газета «Галицька Зоря»). В турнірі традиційно беруть участь знані футбольні школи з Польщі, Словаччини, Сербії, України та інших країн. Особливістю турніру є те, що в ньому беруть участь лише дев`ятирічні гравці.

А нещодавно стебницька «Вікторія» здобула перемогу на Всеукраїнському турнірі з футзалу (вікова група 2010 р.н.), який проходив 14-16 січня в Трускавці та Дрогобичі. Кращим гравцем турніру визнано гравця стебницької «Вікторії» Олега Дзюринця.

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