Футбольний турнір в Старому Самборі

By  | 30.08.2018 | Filed under: Публікації

Нещодавно в місті Старий Самбір в черговий раз відбувся щорічний дитячий футбольний турнір, присвячений Дню Незалежності. В турнірі «Кубок Роміка» приймали участь дванадцять дитячих футбольних команд 2003-2004 року народження. За сприяння Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» участь в змаганнях взяли команди з Трускавця та польського міста Риманув.

- В черговий раз МЦ «Європейська інтеграція України» мав можливість долучитись до організації спортивного заходу для дітей,  – розповідає голова правління Центру Іван Цегенько. -  Нагадаю, що ще в 2016 році була підписана Угода між Трускавцем, Старосамбірським районом, Сяноцьким повітом (Польща) та польським містом Риманув. Отож, в старосамбірському футбольному турнірі команди мали можливість взяти участь в рамках цієї Угоди. Хочу подякувати за ініціативність громадському діячеві з Трускавця Романові Матисові та за сприяння в забезпеченні поїздки дітей з міста-курорту міському голові Трускавця Андрієві Кульчинському. Також вдячний голові Старосамбірської районної  ради Тетяні Терлецькій, котра повністю організувала прийом наших гостей з Польщі.

За результатами турніру перемогла команда з Середнього Закарпатської області. Але задоволення від участі в змаганнях отримали всі спортсмени, адже в черговий раз мали можливість набути неоціненну ігрову практику та поспілкуватись з однолітками.

Степан Гнатків

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