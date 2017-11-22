«Gazeta Wyborcza»: поляки їдуть на лікування до Трускавця

Близько мільйона поляків на місця у санаторії чекає роками. То може варто вирушити до України. Ціни схожі, черги немає, а персонал розмовляє польською, – пише у середу «Gazeta Wyborcza».

«Загалом у нашій черзі на санаторне лікування чекають 28154 людини. Час очікування залежить від кількості скерувань і кількості закуплених путівок у даному році. У випадку дорослих осіб він складає від 18 до 20 місяців, якщо йдеться про оздоровчі санаторії, та від 7 до 8 місяців, якщо йдеться про лікарні», – розповідає Малґожата Бартошек з Люблінського відділу Національного фонду здоров’я. Натомість у Малопольщі черга ще більша: понад 66 тис. пацієнтів чекає на такі путівки довше, ніж 28 місяців. У всіх цих випадках насамперед ідеться про лікування захворювань суглобів, хребта, а також підвищеного тиску, післяінфарктних станів і захворювань верхніх дихальних шляхів тощо.

На додаток, таке перебування у польських санаторіях в рамках Національного фонду здоров’я небезкоштовне. З урахуванням всіх оплат тритижневе лікування може коштувати понад 1 тис. злотих, тобто не менше 250 євро. «Національний фонд здоров’я в рамках підписаного з даним медичним закладом договором оплачує процедури. Натомість застрахована особа покриває частину вартості харчування і проживання у санаторії». – визнає Малґожата Бартошек. Фонд не оплачує проїзду пацієнта туди й назад, а також проживання опікуна людини з обмеженими можливостями і дитини. Більше того, такі особи не можуть вибирати зручного для себе терміну і змушені згоджуватися на те, що їм запропонує фонд.

Саме тому дедалі більше поляків вирушає до українських здравниць, зокрема до Трускавця, що сьогодні переживає другу молодість. Кшиштоф, пацієнт з Польщі, розповідає: «Я вибрав Трускавець з кількох причин. Не мушу чекати два роки. Резервую зручний для себе термін у готелі, сідаю до автобуса і їду сюди. Добрі умови, чудовий нагляд, ну й ціни! Восьмиденне перебування разом з дорогою коштувало мені 1200 злотих. І в цю суму входить проживання, харчування і медичні процедури на місці. У Польщі, якби я вирішив заплатити всю суму за путівку, це коштувало би понад 2000».

А.М., Польське радіо

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