№88736 geoscience.com.ua Геология и Геодезия под ключ

Изучение геологии участка – важнейшая стадия проектирования и строительства, которая не может быть игнорирована, если Вашей целью является надежное и долговечное строение! С компанией «Укргеолсервис» возможно выполнение полного комплекса описываемых работ.

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• Мы используем только самое точное и современное оборудование для изучения геологии участка!

• Квалификация и опыт наших инженеров позволяет работать с любыми строительными объектами, не зависимо от площади и назначения!

• Мы располагаем собственными лабораториями для анализа отобранных образцов, что гарантирует дополнительную точность изысканий!

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