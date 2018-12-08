№89568 geoscience. Геология и Геодезия под ключ

Геология и геодезия – обязательные мероприятия, проводимые перед стартом и в процессе строительных работ. От качества выполнения настоящего комплекса испытаний на площадке зависит надежность, безопасность и долговечность будущего строения.
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• Есть возможность выезда в любой регион Украины!
• В распоряжении собственное геодезическое и геологическое исследовательское оборудование!
• Мы располагаем современными лабораториями для анализа отбираемых образцов на участках!
• Большой опыт работы в сфере геологии и геодезии под ключ, подтвержденный многочисленными работами по Украине (изучить некоторые из них Вы можете посредством нашего сайта в разделе «Объекты»).
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