№85352 geoscience. Геология и Геодезия под ключ

By  | 07.08.2018 | Filed under: Акценти
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Геология и геодезия – обязательные мероприятия, проводимые перед стартом и в процессе строительных работ. От качества выполнения настоящего комплекса испытаний на площадке зависит надежность, безопасность и долговечность будущего строения.
Преимущества геологии и геодезии в исполнении специалистов Geoscience
• Выполнение всех работ под ключ!
• Есть возможность выезда в любой регион Украины!
• В распоряжении собственное геодезическое и геологическое исследовательское оборудование!
• Мы располагаем современными лабораториями для анализа отбираемых образцов на участках!
• Большой опыт работы в сфере геологии и геодезии под ключ, подтвержденный многочисленными работами по Украине (изучить некоторые из них Вы можете посредством нашего сайта в разделе «Объекты»).
Геология и геодезия с Geoscience – это приемлемая ценовая политика, высокая скорость выполнения работ и абсолютная точность предоставляемых данных. Подробнее с техникой нашей работы, и особенностями изучения Вашего объекта Вы можете проконсультироваться по телефонам: (066) 802-34-47 или (093) 736-82-91. Сайт компании: http://geoscience.com.ua.

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