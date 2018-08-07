№85352 geoscience. Геология и Геодезия под ключ

Геология и геодезия – обязательные мероприятия, проводимые перед стартом и в процессе строительных работ. От качества выполнения настоящего комплекса испытаний на площадке зависит надежность, безопасность и долговечность будущего строения.

Преимущества геологии и геодезии в исполнении специалистов Geoscience

• Выполнение всех работ под ключ!

• Есть возможность выезда в любой регион Украины!

• В распоряжении собственное геодезическое и геологическое исследовательское оборудование!

• Мы располагаем современными лабораториями для анализа отбираемых образцов на участках!

• Большой опыт работы в сфере геологии и геодезии под ключ, подтвержденный многочисленными работами по Украине (изучить некоторые из них Вы можете посредством нашего сайта в разделе «Объекты»).

Геология и геодезия с Geoscience – это приемлемая ценовая политика, высокая скорость выполнения работ и абсолютная точность предоставляемых данных. Подробнее с техникой нашей работы, и особенностями изучения Вашего объекта Вы можете проконсультироваться по телефонам: (066) 802-34-47 или (093) 736-82-91. Сайт компании: http://geoscience.com.ua.

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