Хабарник у погонах проведе за ґратами два з половиною роки

Верховний Суд України поставив остаточну крапку у справі колишнього т.в.о. начальника відділу автоінспекції міста Борислав, що на Львівщині. Він був визнаний винним в одержанні неправомірної вигоди та отримав два роки і шість місяців позбавлення волі. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує Управління СБУ у Львівській області.

Капітана міліції у жовтні 2014 року затримали оперативники Управління СБ України у Львівській області під час одержання двох тисяч гривень хабара. Ці гроші зловмисник вимагав від місцевого мешканця, якого викрив у керуванні автомобілем у стані сп’яніння. У разі несплати “данини” він погрожував скласти протокол зі штрафом у сім тисяч гривень та позбавити водійських прав.

Таким чином Верховний Суд України підтвердив вирок Бориславського міського суду, а також і ухвалу Апеляційного суду Львівської області, залишивши касаційні скарги без задоволення.

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