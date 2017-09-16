Габриэль Маргинеану видит большие перспективы курорта Трускавец

В Трускавце снова гости – уже второй раз в этом месяце гостинично-курортный комплекс «Карпаты» принимает делегацию из Республики Молдова.

4 сентября мы встречали представителей молдавских профсоюзов. Представители Конфедерации профсоюзов и сотрудники санаторно-курортной сферы высказали большую заинтересованность в сотрудничестве с нашим курортом. Тогда генеральный директор гостинично-курортного комплекса «Карпаты» Лев Грицак лично рассказал гостям об особенностях функционирования комплекса, его преимуществах, подробно остановился на свойствах лечебных источников и лечебной базе здравницы. Впоследствии у гостей была возможность посетить медицинский центр санатория и воочию увидеть процедуры и услуги, которые предоставляются здесь.

- Мы уже встречались с представителями гостинично-курортного комплекса “Карпаты” и по-прежнему считаем его идеальным вариантом для отдыха и лечения, – рассказал глава делегации, председатель Национальной Конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза. – Для нас важен этот визит, потому что нет ничего лучше, чем увидеть все собственными глазами, испытать эти услуги, увидеть, как здесь организовано проживание, питание, чтобы рассказывать и рекомендовать это у нас, в Молдове. Вообще динамика сегодня очень положительная, но для того, чтобы развивать это направление, нужно еще многое сделать, подумать над выгодным транспортным сообщением. Но вообще шаги в направлении более тесного сотрудничества делаются уже сегодня.

20-21 сентября Трускавец посетили представители туристических фирм Молдовы, заинтересованные в улучшении сотрудничества с украинскими курортами, в частности с Трускавцом. Пресс-конференция для гостей из Молдовы, во время которой о Трускавце, о лечебных свойствах «Нафтуси» и других минеральных вод, о диагностических и лечебных процедурах, а также о ценовой политике рассказывали главврач ГКК «Карпаты» Владимир Цымбрыла и заместители генерального директора здравницы Петр Суда и Руслан Прыстай, прошла 21 сентября.

Председатель Ассоциации патронатов индустрии туризма в Республике Молдова Габриэль Маргинеану не скрывает того, что отдых и лечение в Трускавце для граждан Молдовы и дешевле, и качественнее, чем отдых и лечение на родине.

- Мы как друзья и партнеры «Карпат» и Трускавца хотим поставить акцент на украинском компоненте, – говорит Габриэль Маргинеану. – Потому что если взять в сравнение румынский и украинский компоненты, то в данном случае мы можем наверстать упущенное с Украиной. Есть возможности продвигать в нашей стране возможности хорошего туристического продукта в Украине по хорошей цене. Этот продукт соответствует требованиям и возможностям туриста из Республики Молдова. Мы уверены, что вы делаете правильный акцент на Казахстане, Узбекистане, Киргизстане и других азиатских странах, чтобы привлечь тот компонент, который заполнит в ближайшее время ваши мощности. Поэтому мы также не должны упустить вот это время и шанс, потому что скорее всего ваша флексивность (открытость) к нам может уменьшиться. Ведь бизнес – это бизнес. Мы можем быть очень хорошими друзьями, встречаться, говорить, чувствовать себя комфортно, но доход – это доход. Соответственно, если мы не используем этот момент, то скорее всего, такие хорошие предложения, которые мы можем сейчас «выбить», гораздо труднее будет получить через полгода или год.

- Я уверен, что у вас ситуация пойдет вверх, в хорошую сторону, – продолжает Габриэль Маргинеану. – Исходя из того, что я видел в Болгарии, в Турции, в Румынии, есть компоненты, которые в Украине лучше. Соответственно эти маленькие ниши надо просто правильно продвигать. Я так понял, что есть моменты, которые вы правильно продвигаете за рубежом, соответственно заполнение ваших мощностей улучшается. Я вижу это хотя бы по тому, что мои друзья едут в Украину, причем именно в Трускавец. Есть моменты, связанные с политическим компонентом, но они непринципиальны, если предложения будут в большем количестве туроператоров и туристических агентств. То есть, если это просто будет, значит, все берут на себя ответственность, что там все хорошо, значит, вопросов нет и быть не может, все как надо. Поэтому надо делать информационные туры, надо говорить, надо продвигать, а наши открытость и понимание на высоком уровне. Так что возможности улучшить оборот с Украиной у нас большие. Только нужно найти те моменты, которые обоюдно выгодны, и сделать на них акцент. Что касается именно ГКК «Карпаты», то здесь предложения лучше тех, что у нас есть, цена хорошая, уровень замечательный, и, что главное, все это в принципе доступно для наших граждан. Некоторые моменты получаются дешевле, чем у нас в республике, то есть качество немножко лучше, а цена дешевле. Единственный маленький нюанс – это просто дистанция, расстояние, то есть время, чтобы добраться сюда и обратно…

Владимир Ключак, газета «Карпаты»

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