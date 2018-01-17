Хай Різдво у Вашу хату принесе добра багато!

Усі ми чекаємо Різдвяних свят, а найбільше – діти, які беруть участь у прославленні Різдва. Діти ходять з вертепом, колядками від хати до хати, щоб народження Бога прославляти. Веселі дзвінкі голоси вітають з Новим роком, вінчують усім добрими словами побажаннями.

З колядою завітали учні 3-А (класовод Марія Дуб) та 5-Б (класний керівник Світлана Наум) класів Трускавецької СЗШ №3 у міську бібліотеку для дітей.

Марія Дуб привітала бібліотекарів та всіх присутніх з найважливішою подією в історії людського роду, яка започаткувала християнську еру – Різдвом Христовим.

Під музичний супровід Лесі Цісінської ансамбль сопілкарів “Дударик” та вокальний ансамбль “Україночка” прославляли щедрими колядками та вінчівками народження Сина Божого. Душевно з хвилюванням розповідали вірші та вінчування Андрій Степаненко, Каріна Яцуляк, Марко Пилат, Павлина Давидова, Софія Понізова.

Метою проведення свята було виховання зростаючого покоління в дусі поваги до народних звичаїв, традицій та популяризації літератури з народознавства.

Різдвяне дійство, яке пройшло у бібліотеці, принесло святковий настрій учасникам та присутнім. Всі відчули себе колядниками. Нехай Дитя-Христос, який приходить до нас у Різдвяну ніч, наповнить доброю силою наші серця і душі.

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