Галина Пагутяк презентувала у Трускавці свою нову книгу про рід Модрицьких

By  | 01.12.2017 | Filed under: Новини

Нещодавно світ побачила нова книга нашої славної землячки Галини Пагутяк. «Світ Модрицьких, передміщан з Дрогобича» – це ґрунтовна розвідка про рід Модрицьких (назва походить від села Модричі) у XIII-XXI ст.ст. Письменниця одну з презентацій книг провела і в курортному Трускавці – 30 листопада в музеї історії міста-курорту.

На зустріч завітало чимало місцевих бібліоманів, для яких зустріч з книгами та їх авторами є справжньою насолодою. Присутні уважно слухали розповідь Галини Пагутяк про шляхту та її роль, про українство та любов до локальної історії, про рід Модрицьких, який представлений в сучасній Україні лише 39 сім`ями з цим прізвищем, але який має славну історію. Письменниця закликала бути дослідниками свого родоводу, адже, за її словами, в кожному роді хтось колись мусить цим зайнятися. Учасники зустрічі мали можливість задати запитання лауреатці Шевченківської премії та придбати її найновішу книгу.

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Новини Трускавця та регіону

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