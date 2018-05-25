24 травня в рамках співпраці з фахівцями бюро правової допомоги в читальній залі Трускавецької міської бібліотеки відбувся правовий лекторій «Гарант волі і незалежності народу».

Ми живемо у незалежній країні, ім’я якій Україна. Всі ці роки – то роки нашого воскресіння, єднання, осмислення своєї долі й історії. Легендарний Мойсей із поеми І. Франка 40 років водив свій народ по пустелі. Істина полягала в тому, щоб йти. Таким чином народ звикав жити, хай і незручно, але вільно.

Право і закони супроводжують людину все її життя. На зустрічі користувачі мали змогу підвищити рівень правових знань, вирішити юридичну проблему, зрозуміти значення таких важливих документів, як Декларація чи Конвенція, а також дізнатися про закон, який набув чинності з квітня місяця – «Закон про медичну реформу». Цю детальну інформацію надала головний спеціаліст Трускавецького бюро правової допомоги Мар’яна Шуляк. Ця тема актуальна на сьогодні, і присутні навперебій з’ясовували ці питання. Фахівець роздала усім буклети про захист своїх прав і список лікарів відділення первинної медичної допомоги КУ «Трускавецька міська лікарня».

Бібліотекар читальної зали провела інформаційний огляд по виданнях, представлених на книжковій виставці із правничої науки.

Отож, запрошуємо вас до нашої бібліотеки для поповнення своїх знань у галузі права і безоплатно проконсультуватися у питаннях, які стосуються нашого життя і наших прав.

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

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