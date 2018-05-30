Географія партнерства розширюється: плюс Естонія та Іспанія

Трускавець протягом всієї його двохсотлітньої історії як курорту завжди був відкритий на співпрацю з іноземними державами. В часи Польщі (1920-1930-ті рр.) тут відпочивали не тільки еліти Речі Посполитої, але й політики та митці з різних держав світу. Серед гостей високого рангу, яких зустрічав тодішній керівник курорту Раймонд Ярош, були навіть президенти Туреччини та Естонії.

Історія має звичку рухатися як не по колу, то по спіралі. Все повертається на круги своя і в Трускавці. Всесоюзна оздоровниця в часи СРСР приймала відпочивальників з 15 союзних республік. Після розвалу Союзу Прибалтика перестала їздити на оздоровлення до курортної столиці України, проте в останні рік-два ситуація потрохи змінюється. І сприяють цьому зокрема й робочі візити делегацій готельно-курортного комплексу «Карпати» в країни Балтії. Так, тільки в січні-лютому цього року «Карпати» взяли участь у Міжнародних туристичних виставках в столицях Литви та Латвії. А наприкінці травня Трускавець відвідала делегація Естонії.

Зустріч з представниками естонських туроператорів пройшла в конференц-залі ГКК «Карпати» 29 травня. З естонцями поспілкувалися генеральний директор оздоровниці Лев Грицак, його заступники Юрій Грицак та Руслан Пристай, головний лікар «Карпат» Володимир Цимбрила.

Спочатку керівник оздоровниці Лев Грицак розповів гостям про лікувальні фактори курорту Трускавець, про «Нафтусю» та інші цілющі води (14 джерел), про діагностично-лікувальну базу ГКК «Карпати». Він наголосив на тому, що в ціну путівки входить проживання, триразове харчування за системою «шведський стіл», діагностика (клінічна та біохімічна лабораторія, шлункове та дуоденальне зондування, ректороманоскопія, електрокардіографія), консультації лікарів, велика кількість лікувальних процедур (мінеральні ванни, озокерит, механічний масаж, кишкові та гінекологічні зрошення, фізіотерапія, ентеральна оксигенотерапія, інгаляторій та інше), басейн, сауна, тренажерний зал. За додаткову плату можна отримати й інші діагностичні чи лікувальні процедури (17 параметрів біохімічного дослідження крові, підводний масаж, озонотерапія, спелеотерапія, сухі вуглекислі ванни та багато інших процедур).

Гості з Естонії мали можливість оглянути комплекс, пройшовшись його критими галереями з одного відділу в інший. Вони були вражені хорошими умовами в номерах, процедурних кабінетах, ресторані та інших структурних підрозділах «Карпат».

Як зазначив Лев Грицак, поки що в «Карпатах» немає естонців на відпочинку, проте є надія, що гості з цієї прибалтійської держави будуть все-таки їздити до Трускавця. Адже ціна для них є достатньо низькою, якість послуг висока, а над проблемами логістики (транспортного сполучення) працюють обидві сторони.

А вже наступного дня, 30 травня, «Карпати» приймали іншу іноземну делегацію. До Трускавця приїхали представники туристичних операторів Королівства Іспанія. Перед тим гості побували у Львові та зустрілися з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою.

- Сьогодні ми можемо запропонувати сервіс на будь-який смак і задовольнити різноплановий попит. У нас фантастичні гори, найкращі мінеральні води, чудова архітектура та надзвичайно щедрі і привітні люди. В нас є широка пропозиція для туристів, які надають перевагу активному відпочинку – еко-стежки, пішохідні, велосипедні, кінні – як рівниною, так і гірською територією. Різноманітною є і культурна частина відпочинку: від відвідин старовинних замків до місць історичного значення, – розповів іспанським гостям Олег Синютка.

У Трускавецьких «Карпатах» іспанську делегацію приймав особисто очільник оздоровниці Лев Грицак. Розповідь про лікувальні фактори курорту та можливість якісного оздоровлення за 14-18 днів викликала хвилю запитань гостей з Іспанії. Їх цікавили особливості ряду лікувальних процедур, хвороби, які лікують у Трускавці, вирішення мовної проблеми (більшість іспанців не володіють англійською мовою), можливість підписання угод на довгострокову співпрацю з ГКК «Карпати», матеріали про «Нафтусю» та інші лікувальні води Трускавця іспанською мовою тощо.

Екскурсію для гостей лікувально-діагностичним центром провів головний лікар ГКК «Карпати» Володимир Цимбрила, а ознайомчу екскурсію готелем та ландшафтним парком «Підгір`я» – заступник генерального директора з питань маркетингу Руслан Пристай.

- Україна нас дуже цікавить своєю територією, історичними спорудами, привабливими цінами та кухнею. Відповідно ми повинні зацікавити туриста. І тут важливо мати туристичного оператора з боку України. Важливим є напрацювання туристичних програм спільно із українськими партнерами аби максимально скористатись із прямого авіасполучення, – зазначила туристичний оператор «Політурс» Белен Руіз.

- Промоційні тури естонських та іспанських туристичних операторів в «Карпати» стали можливими завдяки управлінню туризму та курортів Львівської облдержадміністрації і особисто його очільниці Наталії Табаки, – каже заступник гендиректора «Карпат», депутат Трускавецької міської ради Руслан Пристай. – Це вже третя іноземна делегація, яку приймає наш санаторій у травні – два тижні тому ми приймали делегацію грузинських туроператорів. Завдяки нашій співпраці з управлінням туризму та курортів Львівської ОДА значно збільшується потік іноземних гостей на курорт Трускавець в цілому і в ГКК «Карпати» зокрема.

- Такі заходи проводимо з метою популяризації Львівщини як туристичної дестинації, формування іміджу області як території комфортної та безпечної для подорожей з багатою історико-культурною й природньою спадщиною, розширення географії подорожей туристів, які приїжджають до Львова та збільшення туристичних потоків, – зазначає начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

За її словами, під час промоційних турів учасники мають змогу персонально ознайомитись із туристичними послугами та сервісами, а також встановити партнерські стосунки із конкретними компаніями задля подальшої співпраці та створення спільних туристичних пропозицій на відповідні ринки. Однією з таких компаній, котра є відкритою до співпраці з туристичними операторами різних країн, є готельно-курортний комплекс «Карпати».

Тож приємно, що до грона наших партнерів долучилися дві нові країни – Естонія та Королівство Іспанія. Але цей процес триває – ще в 2018 році до Трускавця завдяки управлінню туризму та курортів ЛОДА завітають делегації туроператорів з Австрії, Китаю, Канади, Німеччини, Хорватії та Норвегії.

Нагадаємо, що у 2017 році Львівщина прийняла 10 делегацій з України, Ізраїлю, Китаю, Польщі, Сербії, Об’єднаних Арабських Еміратів.

Володимир Ключак

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