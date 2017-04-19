Гімн Трускавцю

Трускавець. Місто «Нафтусі», місто відпочинку, місто кохання і місто краси. Колись це було звичайнісіньке провінційне галицьке село, але майже двісті років тому унікальна лікувальна вода зробила його ексклюзивним. Згодом виявилося, що цілющих джерел, які лікують різноманітні хвороби, у Трускавці є кільканадцять…

Трускавець. Не кожному пощастило народитися тут. Народжених і осілих об`єднує гордість за Трускавець, який стоїть на голову вище не тільки від сусідніх містечок, але й від всіх курортних місцин України. Тут лікувально-діагностична база, перед якою ховається столиця. Тут професіонали, яким без застережень довіряєш себе. Тут краса, яка поєднує сонний стиль Підгір`я та буйну вдачу Карпат. Карпат, які височіють не вдалині, а обабіч. Їх видно з вікон санаторіїв, з вулиць міста, ними пахне чисте прозоре цілюще повітря Трускавця. Бо Карпати – єдині у всьому світі.

Трускавець. Ритм життя тут зовсім інший, ніж в абсолютній більшості українських міст. Він не визначається рамками «початок робочого дня – кінець робочого дня». Ритм Трускавця визначається рамками «відкриття бювету – закриття бювету». І так тричі на день. Потоки відпочивальників/отдыхающих/kuracjuszy прямують до бювету і з бювету, гуляють парком, катаються на кінних бричках, завертаючи час від часу в кафе/ресторан/магазин чи просто присідаючи на лавочку. Тут не поспішають, не метушаться, тут завжди все встигають і все тут на найвищому рівні. Ритм життя у Трускавці задають відпочивальники і цей ритм передається місцевим, яким заздрять мешканці сусідніх міст та сіл – хто заздрістю білою, а хто й чорною.

Трускавець. Зелень трав та дерев, багатоголосся птахів, блискуче плесо озера та стрімкі смереки. Ошатні вілли та величаві санаторії, привітні люди, гості з різних країн. Колись всесоюзна оздоровниця, кращий курорт Польщі, перлина серед європейських курортів сьогодні відвойовує давню славу. Заслужену славу місця, де позбавишся хвороб, наберешся нових сил, звідки повернешся зовсім іншою людиною – кращою, сильнішою, мудрішою, здоровішою.

Трускавець. У нього немає конкурентів, бо хто б конкурував з курортною столицею України? У нього нема слова «ні», бо тут готові виконати любі забаганки клієнта. У нього нема «зайнято» чи «брак», бо тут завжди раді гостям і запропонують сервіс на всі смаки та вподобання. Сервіс, якому позаздрить Європа.

Благословенний, хто живе в краї живої води, в краї цілющих джерел Нафтусі, Юзі, Марисі, Зосі, Анни, Фердинанда, Едварда, Броніслави, Барбари. Трускавець – райська місцина. Життя тут є відпочинком, а відпочинок життям. З насолодою проводиш кожен день у Трускавці, і кожен день тут дарує приємні хвилини. Невелике за територією місто стає рідним вже першого-другого дня після приїзду гостя. Вулички міста та закутки прекрасного парку, впізнавані будівлі та живе серце курорту стають твоїми, навіть якщо ти вперше у Трускавці. А ті, хто тут -надцятий чи -дцятий рази, по праві вважають себе майже жителями курорту. Трускавець нікому не відмовляє у своїх ласках.

Трускавець. Перлина біля гір, курортна столиця, прекрасне місце для проживання, для лікування, для активного чи пасивного відпочинку. Кожен, хто приїде сюди хоч раз, обов’язково хоче повернутися. Кожен, хто попробує смак Нафтусі і вмиється Юзею, теґне це місто на сторінці свого серця. Кожен, хто прогуляється парком чи поспацерує нічним курортом, стає палким прихильником та френдом нашого курорту. Він – наш, мій і твій. Це Трускавець, дитинко…

Володимир Ключак, фото Віктора Пиціва

Трускавецький вісник

Також читайте