Гірськолижний комплекс «Буковиця». Рік успіху.

5 січня 2017 року відсвяткував річницю своєї діяльності новий гірськолижний комплекс «Буковиця», який по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією в розвиток спортивної і туристичної інфраструктури регіону. Приємно, що інвестором виступив український підприємець Віталій Мицак – людина безмежно закохана в гірськолижний спорт, в минулому спортсмен-гірськолижник. Родом Віталій Іванович з Борислава, де він і почав займатись цим захоплюючим видом спорту. Займався разом зі своїми однолітками: в спортивній гірськолижній школі, засновником і тренером в якій був його батько – Іван Миколайович, котрий також в чудовій спортивній формі був присутній на святкуванні. Поруч був ще один представник славетної спортивної родини Мицаків – Дмитро Мицак. Це син Віталія Івановича, чемпіон України з гірськолижного спорту та член Олімпійської збірної України, учасник Олімпіади в Сочі.

Гірськолижний комплекс вражає своєю неповторністю. Якісно зроблений гірськолижний спуск довжиною в кілометр, гармати зі штучним осніженням, спеціальна техніка, котра вирівнює лижні траси, хороші бугельні витяги – все це, а також злагоджена і кваліфікована робота персоналу сприяє чудовому і безпечному відпочинку. Вся інфраструктура збудована і оснащена за короткий проміжок часу, незважаючи на скептиків, і без сумніву дасть новий поштовх туристичній привабливості цілого регіону, а особливо Трускавцю, який від сьогодні по праву можна називати ще й гірськолижним курортом. Про це на святкуванні сказав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, який висловив задоволення з того, що «Буковиця» неодмінно стане тою неперевершеною атракцією, котра привабить додаткові потоки туристів в Трускавець.

Про важливість для регіону такого об’єкту в своїх промовах заявили міський голова Борислава Ігор Яворський, міський голова Дрогобича Тарас Кучма та голова Дрогобицької районної ради Михайло Сікора.

Це без сумніву так, тому що «Буковиця» попри свою основну діяльність приймає активну участь в соціальних та інших проектах. На базі комплексу створена дитяча спортивна гірськолижна школа «Сніжинка» в якій вже зараз налічується біля 50-ти вихованців. Діти мають можливість безкоштовно займатись недешевим гірськолижним спортом. Їх забезпечують спортивною формою, лижним спорядженням і безоплатними витягами на гору. Цей проект – це реальний вклад у виховання нашого підростаючого покоління та розвиток українського гірськолижного спорту!

На завершення святкування Віталій Мицак анонсував проведення на схилах «Буковиці» дитячих гірськолижних змагань «BUKOVYTSIA OPEN». Ці змагання для дітей будуть проводитися щорічно. Співзасновником цього відкритого Кубку виступила ГО «Європейська інтеграція України». Голова правління цієї організації Іван Цегенько оголосив про створення організаційного комітету змагань, в який крім засновників ввійшли ще й міські голови Трускавця, Борислава та Дрогобича. Змагання будуть відбуватися 8 і 9 лютого 2017 р.

Також Іван Цегенько зазначив, що до участі в змаганнях запрошені і вже дали свою згоду дитячі команди з України, а також команди з Польщі та Словаччини.

Після завершення урочистої частини гості мали змогу покататись на схилах, послухати українських музик та почастуватись стравами з мангалу.

Отож слідкуйте за анонсами подій, які будуть відбуватися на «Буковиці» та й скористайтесь шансом залишити яскраві враження про цьогорічну зиму, відпочивши на новому гірськолижному схилі!

Степан Гнатків

Трускавецький вісник

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