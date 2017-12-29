Глава Международного альянса «Украина-Азербайджан» сдал кровь

By  | 29.12.2017 | Filed under: Акценти

Глава Международного альянса «Украина-Азербайджан» Эльмар Мамедов принял участие в акции сдачи крови.

Как сообщил Vesti.Az сам Э.Мамедов, акция состоялась в Республиканской клинической больнице имени М.Миргасымова в поддержку детей, больных талассемией.

«В акции приняли участие много людей. С их стороны это очень благородный поступок. Я призываю всех тех, кому не безразлично здоровье будущих граждан Азербайджана, принимать участие в подобных акциях. Мы как граждане Азербайджана должны личным примером показать, что нам небезразлично будущее наших детей!», – подчеркнул он.

Vesti.Az

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