Глава Международного альянса «Украина-Азербайджан» сдал кровь

Глава Международного альянса «Украина-Азербайджан» Эльмар Мамедов принял участие в акции сдачи крови.

Как сообщил Vesti.Az сам Э.Мамедов, акция состоялась в Республиканской клинической больнице имени М.Миргасымова в поддержку детей, больных талассемией.

«В акции приняли участие много людей. С их стороны это очень благородный поступок. Я призываю всех тех, кому не безразлично здоровье будущих граждан Азербайджана, принимать участие в подобных акциях. Мы как граждане Азербайджана должны личным примером показать, что нам небезразлично будущее наших детей!», – подчеркнул он.

Vesti.Az

Також читайте