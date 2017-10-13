ГО «Європейська інтеграція України» та СА «Вікторія» підписали угоду про партнерство та співпрацю

12 жовтня в залі ресторану готелю «Оскар» (м. Трускавець) відбулося підписання угоди про партнерство та співпрацю між громадською асоціацією «Європейська інтеграція України» (голова правління Іван Цегенько) та Спортивною асоціацією «Вікторія» (голова ГО Роман Матис). Ці дві громадські організації вирізняються посеред багатьох інших активністю та спрямованістю на результат.

І Роман Матис, і Іван Цегенько працюють над подібними завданнями – промоцією курорту Трускавець, лобіювання інтересів Трускавця в Україні та за кордоном, співпрацею з іноземними партнерськими громадськими організаціями та містами-побратимами. Мова йде зокрема про такі країни як Польща, Італія, Угорщина, Білорусь, Молдова та Словаччина. Тому цілком логічним стало підписання такої угоди. Тож відтепер дві громадські організації підтримуватимуть одна одну у всіх хороших починаннях та допомагатимуть реалізувати важливі для нашого курорту проекти.

Як зазначив голова «Європейської інтеграції України» Іван Цегенько, розпочнеться співпраця двох організацій із популяризації спорту та здорового способу життя у Трускавці. Особливу увагу буде приділено футболу, адже обидві структури мають чималий досвід участі в закордонних турнірах та співпраці зі спортивними організаціями за кордоном.

Але одним лише футболом справа не обмежиться, каже очільник «Вікторії» Роман Матис. В планах – проведення у Трускавці боксерських поєдинків загальноукраїнського масштабу, створення круглорічної штучної льодової арени, мотузкового парку неподалік джерела «Юзя», а також стадіону відповідного рівня. Нагадаємо, що відкриття футбольного майданчика зі штучним покриттям біля СЗШ №3 м. Трускавця – це ініціатива та справа рук саме Романа Матиса, який має чималий досвід співпраці з надійними інвесторами.

«Трускавецький вісник» інформуватиме читачів про всі заходи, які проводитимуть дві партнерські організації – «Європейська інтеграція України» та «Вікторія». Адже немає жодних сумнівів, що таких заходів, зокрема спортивних, буде чимало.

Володимир Ключак

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