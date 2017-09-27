Гола теорія та реалізована стратегія

26 вересня у Трускавці Школа мерів провела захід на тему «Стратегічне планування розвитку громади». Консультант Володимир Проскурнін, який проводив презентацію, розповідав багато – про Слов`янськ та Українку Київської області, про Кривий Ріг та Каховку, про Кам`янець-Подільський та Цюрупинськ (Олешки), про Бориспіль, Скадовськ, Бердянськ, а навіть про Венецію та свій перший відпочинок у Туреччині цього року. Проте заглиблюватися в тематику проблем Трускавця пан Володимир не поспішав, хоча, можливо, в цьому й не було особливої потреби. Бо всі 12 осіб, перед якими виступав представник Школи мерів – не в тім`ячко биті люди, а активні громадяни, мешканці Трускавця, котрі в переважній своїй більшості не словом, а ділом вболівають за долю рідного міста. Серед 12 учасників заходу – міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, депутати Трускавецької міської ради Зоряна Домбровська та Святослав Грабовський, активісти Віра Савка, Віктор Пиців, Юрій Розора, Роман Ус, начальник відділу інвестицій управління розвитку міста Оксана Барабаш.

На початку консультант Володимир Проскурнін пробував зацікавити учасників зустрічі. Розповіді про Опру Вінфрі та досвід польських міст щодо стратегічного планування розвитку території ще можна було сприймати. Проте після годинного монологу зосередитися на темі було вкрай складно. Тим більше, що лилася звичайна «водичка», розповідалося про інші території, а до Трускавця лектору чи то страшно було підійти, чи то він вирішив, що нехай місцеві самі розбираються зі своїм містом. Втім, є причина, яка виправдовує таку тактику Володимира Проскурніна – він сам зізнався, що вперше в нашому місті-курорті і з закладів міста зумів назвати лише «Трускавець 365» (за аналогією, що є «Ворохта 365» та інші об’єкти цієї готельної мережі)..

Пропозиція почати складати власноруч стратегічне планування виглядала як мінімум дивною. Чомусь не прозвучало, що у Трускавці є власна стратегія розвитку, і саме її трускавчани підтримали на місцевих виборах 2015 року. Мова йде про стратегічний план розвитку міста-курорту «Трускавець-2020», про який під час затвердження заступників міського голови один з них (Олександр Ткаченко) зауважив, що це його настільна книга. Хоча, по ідеї, настільною книгою мала б бути все-таки Біблія.

Програма «Трускавець-2020», реалізація якої проходить поетапно вже два роки, була представлена громаді у вигляді чіткого комплексу заходів, вона розміщувалася в багатьох доступних місцях, в мікрорайонах міста, поблизу магазинів і кожен міг ознайомитися з нею, довідатися, з чим же йде на вибори кандидат в мери Андрій Кульчинський та команда партії «Самопоміч». Але замість того, щоб слідкувати за виконанням цієї програми по пунктах, деякі опозиціонери вирішили вдати, що її не існує, що нібито Трускавець не має жодної стратегії, а з цього роблять висновок, що курорт не розвивається. Та і взагалі діють вони за принципом «Чим гірше, тим краще», поповнюючи лави недоброзичливців курорту. Шкода, що представник такої солідної інституції, якою є Школа мерів, перед прибуттям до Трускавця в якості консультанта навіть не поцікавився головним – чи ж є стратегія розвитку міста?!

- Я можу ще двічі приїхати, провести засідання, промодерувати цей процес, щоб зекономити ваш час, – туманно «прояснював» свої завдання та місію консультант. На язиці крутилося логічне запитання: «Навіщо?». Щоб ще раз почути та побачити на слайді, що Трускавець як бальнеологічний курорт розпочинає свій відлік з 1827 року, має площу 7,7 кв. км. та населення 28,8 тис. чол.?

На нашу думку, до таких «стратегічних сесій» та «консультацій від експерта» все-таки треба готуватися ґрунтовніше…

Володимир Ключак

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