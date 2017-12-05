Голосування на офіційному сайті ТМР братися до уваги не буде

У п’ятницю, 1 грудня, відбулося чергове засідання Громадської Ради Премії «Гордість Трускавця-2017», вручення якої заплановане на січень 2018 року. Проводив засідання Ради її голова Іван Скибак. Присутній на засіданні Ініціатор Премії та головний натхненник її вручення, голова ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько ознайомив присутніх з результатами голосування по всіх номінаціях, яке проходить на офіційному сайті ГО «Європейська інтеграція України». Іван Дем’янович повідомив, що до уваги не братимуться результати голосування, яке проходить на офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради, оскільки адміністратори сайту халатно поставилися до своїх обов’язків та не здійснили належний захист перевірки даних, внаслідок чого одна й та ж людина може голосувати за якогось кандидата безліч разів, що без сумніву не є нормальним явищем. Такі результати не можуть враховуватися, зазначив Іван Цегенько і додав, що наступним етапом оцінювання претендентів стане робота експертів.

Також Іван Цегенько висловив здивування з того приводу, що з офіційного сайту ТМР голосування не знято, хоча й було дано відповідне доручення міського голови Андрія Кульчинського зробити це. Вину за таке непорозуміння Іван Цегенько поклав на окремих посадових осіб Трускавецької міської ради, звинувативши їх у непрофесіоналізмі. Він висловив сподівання, що такі дії окремих чиновників жодним чином не вплинуть на престижність Премії «Гордість Трускавця», котра задумувалася як ініціатива відзначення тих людей, які дійсно заслуговують на неї і популяризують Трускавець на міжнародному рівні.

Також читайте