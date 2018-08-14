Голова Львівської ОДА оглянув дороги на Дрогобиччині

У п’ятницю, 11 серпня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка здійснив робочий візит у Дрогобицький район. Під час візиту очільник області оглянув хід ремонтних робіт доріг Турка-Східниця, Новошичі-Ріпчиці, а також Городище-Східниця, де планують відремонтувати 12 км дорожнього покриття. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Зокрема, в межах ремонтних робіт ділянки дороги Турка-Східниця Дрогобицького району підрядна організація вже виконала роботи із розпушування існуючого покриття, влаштування основи ЩПС, влаштування вирівнюючого та верхнього шару асфальтобетону, укріплення узбіч, розробки ґрунту екскаватором.

Ремонтні роботи провели і на ділянці дороги Новошичі-Ріпчиці, на що у 2018 році виділили фінансування у сумі – 43 млн грн з коштів державного дорожнього фонду та обласного бюджету. Тут виконали роботи із розпушування існуючого покриття, влаштування основи ЩПС, влаштування вирівнюючого та верхнього шару асфальтобетону. Загальна площа – 48 000 м2, протяжністю 8 км.

Ремонтні роботи заплановані на ще одній ділянці дороги Новошиці-Ріпчиці км 25+000- км 29+200, протяжністю 3 км.

Також Олег Синютка оглянув стан дороги Городище-Східниця та поспілкувався з місцевими мешканцями, які власними зусиллями вирубують чагарники перед початком ремонтних доріг. Зазначимо, що наразі по цій дорозі провели процедуру закупівлі. Відтак, планують провести такі роботи: розпушування існуючого покриття, влаштування основи ЩПС, влаштування вирівнюючого та верхнього шару асфальтобетону. Загальна площа – 60 000 м2, протяжністю 12 км.

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