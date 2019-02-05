Голова Львівської ОДА привітав Дарію Гусяк з 95-літтям

Зв’язкова головного командира УПА Романа Шухевича, уродженка Трускавця Дарія Гусяк 4 лютого відзначила своє 95-ліття. Як інформує прес-служба Львівської ОДА, голова облдержадміністрації Олег Синютка привітав ювілярку та вручив Дарії Гусяк почесну відзнаку.

Дарія Гусяк (псевдо «Дарка», «Нуся») – зв’язкова генерала УПА Романа Шухевича, активістка ОУН, кавалер Ордену княгині Ольги III-ступеня. Вона народилася 4 лютого 1924 у місті Трускавець на Львівщині у національно свідомій сім’ї Юрія та Марії Гусяків. Близькими родичами мами були знамениті діячі ОУН Дмитро Данилишин та Василь Білас.

На Великдень 1948 року в лісі, при великій кількості повстанців була прийнята у члени ОУН, присягу приймав сам Роман Шухевич.

У 1950 році заарештована і з 2 березня утримувалась радянськими спецслужбами в тюрмі “на Лонцького” у Львові. Після року перебування в тюрмі перевезена до Києва для продовження слідства. Рішенням комісії Особливої наради при МДБ СРСР засуджена за ст. 54.1а КК УРСР (“зрада Батьківщини”) на 25 років тюремного ув’язнення, яке відбувала в тюрмах Верхньоуральська та Володимира. Згодом відправлена в с. Барашево (Мордовія).

У березні 1975 звільнена. Дозволу на повернення на батьківщину не отримала. Поселилась у Волочиську на Хмельниччині у подруги Катерини Зарицької.

З 1995 року мешкає у Львові. Стала членом Проводу Конгресу Українських Націоналістів. За порадою Слави Стецько створила громадську жіночу організацію – Всеукраїнську Лігу Українських Жінок та стала її головою.

Указом Президента України № 336/2016 від 19 серпня 2016 року нагороджена ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

Також читайте