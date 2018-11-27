Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зустрівся з головою Міжнародного альянсу «Азербайджан – Україна» Ельмаром Мамедовим

Зустріч голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка та голови громадської організації міжнародного альянсу «Азербайджан – Україна» Ельмара Мамедова відбулась сьогодні, 12 грудня 2018 року у стінах облдержадміністрації.

Головне питання, яке обговорювали, – перспективи розвитку туристичної галузі Волині, зокрема на Світязі Шацького району. За словами Ельмара Мамедова, його країна зацікавлена у розширенні туризму між Україною та Азербайджаном та хотіла б інвестувати у курортне селище Щацьк.

У приклад закордонний гість навів місто Трускавець, адже переконаний, що Шацьк має такі ж перспективи. Для цього треба збільшити наплив туристів і покращення інфраструктури відповідно. Мова про заклади харчування, автозаправні станції, дороги тощо. Зокрема, відзначено й те, що азербайджанці почали інвестувати у Трускавець, після того, як відпочили там та переконались у всьому особисто.

Тож голова громадської організації виступив з пропозицією створити у Шацькому районі регіональне представництво альянсу. Зокрема, мета створення – розширювати туризм та інвестиції з Азербайджану.

Слід відзначити, що для реалізації такої ідеї напередодні Ельмар Мамедов зустрівся з заступником голови обласної державної адміністрації Валентином Цьосем, керівником департаменту економіки та європейської інтеграції Андрієм Ткачуком та президентом Волинської торгово-промислової палати Олександром Смоличем, аби напрацювати пропозиції та ідеї. Розмовляли у приміщенні Волинської ТПП.

Тоді стало відомо, що голова громадської організації «Міжнародний Альянс Азербайджан Україна» завітав до Луцька вперше, хоч і був українським студентом. Каже, що вважає Україну своїм другим домом. Відтак, на зустрічі обговорили діяльність азербайджанської спільноти та іноземних студентів на Волині.

- Азербайджанці займають перше місце за кількістю іноземних студентів в Україні. Хоча навчання тут більш дороге, ніж в Молдові та Білорусі. Однак, потім студентські зв’язки переростають в бізнес, відтак маємо хороші торгові відносини. Окрім того, скоро у Баку відкриється торговий дім «Україна», – зауважив Ельмар Мамедов.

Своєю чергою, голова облдержадміністрації Олександр Савченко сказав, що ідею сприймає позитивно, адже у цьому напрямку в області вже триває робота.

- Ми посилено працюємо над тим, щоб створити в Шацьку якісну інфраструктуру. На сьогодні ми будуємо набережну у селі Світязь. Так, тут справді цілющі води, однак зовсім відсутня система каналізування. Тож цього року ми запустили проект по каналізуванню трьох ключових точок озер. У нас є грантові кошти – шість з половиною мільйонів євро. І коли закінчимо, то маємо надію на збільшення туристів. Тож ваші ідеї мене зацікавили, – відповів Олександр Савченко.

Також стало відомо, що в рамках візиту на Волинь Ельмар Мамедов зустрівся з представниками компанії «Тигрес», яка займається гуртовою та роздрібною торгівлею товарами для дітей та Павлівського пивзаводу.

До слова, сьогодні, 12 грудня, в Азербайджані – День пам’яті загальнонаціонального лідера Азербайджану Алієва Гейдара Алієвича. Це під час зустрічі зауважив Ельмар Мамедов, який на знак вшанування приніс його портрет.

Відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації

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