Хор із Трускавця – дипломант Всеукраїнського фестивалю

By  | 12.04.2017 | Filed under: Новини

Минулого тижня у Львові в приміщенні костелу святої Марії Магдалини (поки що це будинок органної і камерної музики) проходив ХІІ Всеукраїнський хоровий фестиваль “Жайвір скликає друзів”, присвячений 140-річчю від дня народження відомого українського композитора Миколи Леонтовича. В фестивалі-конкурсі взяли участь хорові колективи спеціалізованих музичних закладів та хори загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів.

Участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хорових колективів «Жайвір скликає друзів» взяв та дипломантом заходу став і хор «Хвиля» трускавецького БУТ (керівник Роксолана Мартинюк).

Фестиваль тривав упродовж 7-9 квітня. Його організаторами та співорганізаторами були департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації, ГО “Міжнародна асоціація позашкільної освіти”, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, Народний художній колектив України камерний хор “Жайвір”, Львівський державний коледж культури і мистецтв. Метою фестивалю є відродження та популяризація жанру хорової музики, залучення дітей і молоді до вивчення, розуміння та шанування спадщини хорового мистецтва, зокрема хорової спадщини українського композитора, хорового диригента, громадського діяча та педагога Миколи Леонтовича. Участь у фестивалі взяли 33 колективи.

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Великодні свята у Східниці (афіша)
    11.04.2017 | 15:27

    Трускавецький вісник Також читайтеСхідниця взяла участь у засіданні Ради туристичних регіонів (0)Туристи в Східниці: хто, звідки і скільки? (0)Вночі горіло в Східниці (0)Бюджет Східниці вже перевиконано у 3 рази (0)

  • У Трускавці знову пройде зустріч з письменником Мирославом Дочинцем
    11.04.2017 | 14:40

    Після Великодня у Трускавці пройде творча зустріч з письменником із Закарпаття Мирославом Дочинцем, лауреатом Шевченківської премії, автором бестселеру «Многії літа, благії літа» та ряду інших творів. Зустріч пройде 27 квітня о 16.00 в Релігійно-просвітницькому центрі імені отця Івана Валюха (вул. Стебницька, 3, навпроти церкви св. Миколая). Організовує зустріч з Мирославом Дочинцем проект «Перехресні стежки» (керівник [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви