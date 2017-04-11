Хор із Трускавця – дипломант Всеукраїнського фестивалю

Минулого тижня у Львові в приміщенні костелу святої Марії Магдалини (поки що це будинок органної і камерної музики) проходив ХІІ Всеукраїнський хоровий фестиваль “Жайвір скликає друзів”, присвячений 140-річчю від дня народження відомого українського композитора Миколи Леонтовича. В фестивалі-конкурсі взяли участь хорові колективи спеціалізованих музичних закладів та хори загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів.

Участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хорових колективів «Жайвір скликає друзів» взяв та дипломантом заходу став і хор «Хвиля» трускавецького БУТ (керівник Роксолана Мартинюк).

Фестиваль тривав упродовж 7-9 квітня. Його організаторами та співорганізаторами були департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації, ГО “Міжнародна асоціація позашкільної освіти”, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, Народний художній колектив України камерний хор “Жайвір”, Львівський державний коледж культури і мистецтв. Метою фестивалю є відродження та популяризація жанру хорової музики, залучення дітей і молоді до вивчення, розуміння та шанування спадщини хорового мистецтва, зокрема хорової спадщини українського композитора, хорового диригента, громадського діяча та педагога Миколи Леонтовича. Участь у фестивалі взяли 33 колективи.

Трускавецький вісник

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