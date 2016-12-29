Горіло в Дрогобичі на Самбірській

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 28 грудня о 20.01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич по вул. Самбірська, 82 в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку. На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальні відділення ДПРЧ-5 м. Дрогобич. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м. Пожежу локалізовано о 20:24 і повністю ліквідовано о 20:40. До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 9 чоловік особового складу. Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.
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