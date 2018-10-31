Хортинг forever!

Дочекалися – Трускавець приймає вже не тільки Всеукраїнські спортивні змагання, але й Чемпіонат Європи. Цими днями в курортній столиці України, в спорткомплексі Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» проходить Чемпіонат Європи з хортингу-2018. На змагання приїхали спортсмени-хортингісти з 15 країн світу, що свідчить про масштабність та репутаційність заходу. Тим приємніше, що мова йде про порівняно молодий український національний вид спорту, котрий завоював чимало прихильників у Литві, Польщі, Узбекистані, Латвії, Молдові, Словаччині, Словенії та інших країнах.

Офіційна церемонія відкриття мала місце у п’ятницю. 16 листопада. При повній залі молодих та спортивних учасників Чемпіонату Європи, тренерів та вболівальників урочисто прозвучав гімн країни. Приємно було бачити, що руку на серце поклали і прославляли нашу неньку-Батьківщину не лише українці, але і представники інших народів.

З вітальним словом до присутніх звернувся хресний батько хортингу, його засновник Едуард Ерьоменко. Від імені генерального директора ГКК «Карпати» Лева Грицака, котрий виступив генеральним спонсором Чемпіонату Європи з хортингу-2018, привітав всіх зі спортивним святом заступник гендиректора «Карпат» з питань безпеки Віталій Ясінський. Привітання від міністра України з питань молоді та спорту зачитав високий гість з Міністерства. Віце-президент Всеукраїнської Федерації хортингу Віталій Плеханов подякував всім командам, котрі прибули до Трускавця, та вручив дипломи друзям та партнерам з різних країн, де хортинг розвивається і стає щораз популярнішим видом спорту. Виступили також представники Узбекистану, Азербайджану, Литви, Латвії та Білорусі.

Показові виступи від вихованців Дрогобицької ДЮСШ ім. Івана Боберського викликали захоплення та гордість за вміння наших земляків. Свято молодості та спорту не обмежилося, звісно ж, офіційним відкриттям Чемпіонату. З самого ранку учасники Чемпіонату Європи змагалися між собою в розділах «Показовий виступ», «Сутичка», «Форма», змагання продовжилися і після завершення офіційної церемонії відкриття.

Суддівська колегія має перед собою непросте завдання – визначити найкращих з-посеред найкращих хортингістів різних європейських країн. Звісно, не всі поїдуть з Трускавця з першим чи другим місцем, але однозначно всі поїдуть з позитивним враженням про наш курорт. Таким чином інвестиція в спорт – це не лише вкладення у здоров`я та молодь, але й інвестиція в промоцію курорту.

Змагання з хортингу проходитимуть до неділі, 18 листопада, у різних вікових категоріях (дорослі, юніори, кадети, юнаки, молодші юнаки) в розділах «двобій», «сутичка», «форма», «показовий виступ». Чемпіонат Європи з хортингу-2018 у Трускавці проходить за підтримки Міністерства молоді та спорту України, управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, Всесвітньої федерації Хортингу (World Horting Federa­tion WHF), Міжнародної федерації Хортингу (Internation­al Horting Federa­tion IHF), Європейської федерації Хортингу (European Horting Federation), Української федерації Хортингу, Благодійного фонду розвитку дитячого хортингу, Львівської обласної федерації хортингу, Трускавецької міської ради, Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати», Міжнародної клініки відновного лікування проф. Володимира Козявкіна, КП «Дрогобицький ринок» та інших партнерів, котрим під час відкриття організатори подякували щиро та від душі.

Хоча субота – вихідний день, та для хортингістів 17 листопада буде насиченим у двобоях за призові місця. Півфінальні та фінальні виступи у розділі «Двобій» у всіх вікових категоріях відбуватимуться в неділю до обіду. Остаточний вердикт хто ж переміг і в якому розділі суддівська колегія винесе 18 листопада ближче до вечора. В цей же день о 19.00 пройдуть нагородження учасників та переможців Чемпіонату Європи з хортингу-2018.

Володимир Ключак

Також читайте