Грант в сумі 35 300 грн. для абітурієнтів та студентів Трускавця

By  | 25.10.2018 | Filed under: Новини

Абітурієнти та студенти із Трускавця мають можливість взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Про це «Трускавецькому віснику» повідомила куратор соціальних і благодійних проектів Лілія Ярмоленко. Головним призом є грант (стипендія) у розмірі 35 тисяч 300 грн. на сплату року навчання в українському вищому навчальному закладі. Ця сума розподіляється між учасниками, які написали найкращі роботи.

Участь у соціальній програмі Scholarship повністю безкоштовна. Scholarship оплачує навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних, а також прагне знайти талановитих молодих спеціалістів. Детальніше про умови конкурсу можна довідатися за посиланням https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/

Запитання та роботи можна надсилати через сайт або на пошту: scholarship@seoquick.com.ua

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • №88066 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    24.10.2018 | 11:56

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 10 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • №87983 Робота в Польщі
    22.10.2018 | 14:22

    Офіс-менеджер зі знанням польської мови Агенція, яка займається інформаційно-консультаційними послугами по працевлаштуванню в Польщі шукає офіс-менеджерa. Обов’язки: -опрацювання телефонних дзвінків -консультування та ведення клієнтів -частково робота з документацією -організаційна робота по офісу Вимоги: -знання польської мови на розмовному рівні -привітність, вміння спілкуватися з людьми -відповідальність, організованість, цілеспрямованість, пунктуальність -чесність та порядність -досвід роботи не обов’язковий, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви