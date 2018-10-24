Грант в сумі 35 300 грн. для абітурієнтів та студентів Трускавця

Абітурієнти та студенти із Трускавця мають можливість взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Про це «Трускавецькому віснику» повідомила куратор соціальних і благодійних проектів Лілія Ярмоленко. Головним призом є грант (стипендія) у розмірі 35 тисяч 300 грн. на сплату року навчання в українському вищому навчальному закладі. Ця сума розподіляється між учасниками, які написали найкращі роботи.

Участь у соціальній програмі Scholarship повністю безкоштовна. Scholarship оплачує навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних, а також прагне знайти талановитих молодих спеціалістів. Детальніше про умови конкурсу можна довідатися за посиланням https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/

Запитання та роботи можна надсилати через сайт або на пошту: scholarship@seoquick.com.ua

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