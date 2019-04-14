30 картин закарпатських краєвидів у яскравих кольорах – відкриття нової виставки в музеї історії Трускавця органічно поєдналося із святкуванням Міжнародного Дня музеїв. Захід проходив у п’ятницю, 17 травня, і зібрав музейників та їхніх друзів, поціновувачів мистецтва та представників творчих кіл міста.

Міжнародний День музеїв – це завжди привід замислитися над роллю музеїв у житті людства в цілому чи певного суспільства зокрема. Чи музеї є просто цвинтарями мистецтва та історії? Чи може це щось живе, органічне, котре дає смаку буденному життю, і без чого неможливо уявити собі дійсність цивілізованого суспільства?

Про роль музеїв в день професійного свята говорили не тільки директорки двох трускавецьких музеїв Галина Коваль (музей історії міста-курорту) та Олена Білас-Березова (Художній музей Михайла Біласа). Колективи вітали своїх керівниць, а друзі та представники влади також розсипалися компліментами. Серед тих, хто публічно привітав працівників музеїв Трускавця з професійним святом – міський голова Андрій Кульчинський, начальниця відділу культури Тетяна Татомир, колектив Народного дому (Олена Соляник, Оксана Чіпак, Георгіна Янів, Ірина Бердаль-Шевчик), громадський діяч та краєзнавець Ігор Ліщинський. На свято прибули працівниці бібліотек, журналісти, творча інтелігенція, митці, друзі музеїв.

Святкування Міжнародного Дня музеїв у Трускавці проходило на фоні яскравих кольорів. Виставка робіт закарпатського художника Віктора Чепинця органічно вплелася в програму святкувань. Пан Віктор три десятки літ шукав свій стиль, і знайшов його у підтримці самобутньої закарпатської художньої школи. На своєму родинному обійсті він організовує пленери митців, а за новими враженнями з рідного Хуста вирушає в східні екзотичні країни.

Трускавецька мисткиня Віра Копчак каже, що раніше завжди дивувалася, чому художники Закарпаття гори малюють червоними барвами. Зрозуміло, осінь має в своїй палітрі цю фарбу, але щоб аж так багато і аж так насичено? І тільки побувавши восени на Закарпатті та глянувши на багрянець букових лісів, берегиня SevenArt`у зрозуміла – ні, не переборщують живописці Срібної землі, бо колорит Закарпаття дійсно відмінний від нашого звичного, галицького.

Музей як хранилище, музей як відкритий простір, музей як едукаційно-просвітницька територія, музей як місце зустрічі з краєм і його особливостями. Ігор Ліщинський каже, що під час своїх мандрівок, зокрема і від історико-краєзнавчого клубу «Сива давнина», він завжди намагається відвідати музей чи музеї місця, куди прибув. Вінниця, Ніжин, Самбір, Львів, Глухів, Мукачево – де б не занесла путь мандрівника, він знаходить час схилити голову у дверному розрізі святилища муз (так перекладається слово «музей»). А трускавецькі музеї пан Ігор любить по-особливому – і за їхню здорову конкуренцію, і за цікаві експозиції, і за материнську турботу берегинь двох найкраще збережених старовинних дерев`яних вілл Трускавця (музей історії розміщений у давній віллі «Саріуш», а музей Біласа – у резиденції Р. Яроша віллі «Ґопляна»).

Виходячи на балкончик одного чи галерею другого музею у Трускавці, із замилуванням глядиш на чудовий курорт, на неквапливий ритм його життя, на відпочивальників, котрі з довірою та надією приїхали сюди, знайшовши прихисток на два-три тижні і набуваючись тут неповторних вражень. Музеї є тими культовими об’єктами культури, які влада ніколи не ставить на перше місце, та громада ніколи не дозволить ставитися до них як до чогось другорядного. Давнє слов`янське слово «хранилище» якнайкраще підходить до визначення їхнього статусу. Хранилища артефактів, хранилища історії, хранилища духу творчості Михайла Біласа та його гобеленів, хранилища культури.

Володимир Ключак

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