Громада обурена, але чи буде реакція міського голови?

Рішення про запровадження платного входу на бювет мінеральних вод збурило громадськість Трускавця. Небайдужі трускавчани спонтанно організувалися на зустріч, провівши її у суботу, 21 жовтня, в читальні «Просвіти». Зустріч планувалося провести в Народному домі Трускавця, але, як кажуть організатори, дім є «народним» не для всіх трускавчан. Невже помилки Козира нічому не навчили теперішню владу?

Отже, 21 жовтня відбулися збори, які тривали більше двох годин. Трускавчани обурені не тільки запровадженням плати за вхід до бювету, але й станом курортного парку, відсутністю контролю за експлуатацією наших цілющих вод, байдужістю влади до теми збереження «Нафтусі», засиллям ПрАТ «Трускавецькурорт» та іншими проблемами.

На збори, які відбулися в читальні «Просвіти», прийшли депутати Трускавецької міської ради Зоряна Домбровська, Роман Бучкович, Василь Тимчишак, громадські активісти Ігор Кісак (ГО «Довіра»), Олександр Грищенко (МГО «Рада Старійшин»), Леся Дідик (ГО «Рада міста»), Володимир Шиманський (ГО «Клуб греко-католицької інтелігенції»), Василь Шимко та Вадим Печніков (ГО «Меч Арея»), член виконавчого комітету ТМР та голова ТМО партії «Батьківщина» Руслан Крамар, підприємці Сергій Кнюх, Ольга Крамар та інші. Всі вони – люди з різними уподобаннями, політичними поглядами, соціальним статусом, різні за віком, професіями, рівнем заангажованості в публічні справи. Проте всіх їх об’єднує любов до Трускавця, небайдужість до долі курорту, до процесів, які можуть мати непередбачувані наслідки. Кожен з цих людей та організацій, які вони представляють, йде своїм шляхом і має своє бачення вирішення проблем міста-курорту, але на цій зустрічі було зроблено спробу напрацювати спільний документ, який показав би, що громада не дозволить міському голові та його команді ігнорувати її позицію.

Володимир Шиманський довів до відома присутніх, що з ЗАТ «Трускавецькурорт» він воює не від сьогодні. Значна частина його життя присвячена боротьбі з цією одіозною структурою, котра за допомогою різноманітних трюків стала власником величезної частини майна трускавецької громади. Позиція Володимира Шиманського досить радикальна – якщо повстане громада, то від ПрАТ «Трускавецькурорту» не лишиться й сліду. Його заклики, які, до речі, Володимир Шиманський озвучував ще задовго до теперішнього загострення протистояння на лінії «ЗАТ – громада», підтримали й деякі інші активісти, присутні на зборах.

Близько половини часу зборів зайняла змістовна та насичена фактами доповідь заступника голови МГО «Рада Старійшин» Олександра Грищенка.

- ЗАТ «Трускавецькурорт» було створено на базі 23 колективних підприємств і ГГРЕС , яке було перереєстроване з комунального підприємства в колективне. Разом з майновим комплексом ГГРЕС ЗАТу перейшло право здійснювати видобуток і експлуатацію родовищ: «»Нафтуся», «Юзя», «Липки», «Воротище», «Помірки», – каже Олександр Грищенко і розповідає про занедбані та втрачені свердловини, про жахливу безгосподарність структури, яка не вкладала у розвиток, а тільки викачувала гроші з Трускавця. Громада міста-курорту по суті немає нічого з «Нафтусі», бо всі доходи йдуть в кишеню приватної структури, зареєстрованої в офшорних зонах.

Внаслідок 18 років експлуатації і видобутку трускавецьких родовищ ЗАТом маємо плачевну ситуацію. Якщо не сказати «Стоп!» захланності заїжджих ділків, то може статися так, що будемо рвати волосся на голові і безсило скреготати зубами, сидячи біля розбитого корита. Невже хочемо перетворення курорту в депресивну зону? Невже допустимо, щоб в один момент Трускавець став аутсайдером, жебраком, безперспективним селом, з якого насміхатимуться всі? Невже влада міста не бачить очевидних речей і закриватиме очі на волання громадськості? Ці питання є далеко не риторичними.

В міській раді є всі підстави змінити цю ситуацію, вважає Олександр Грищенко, адже ще в 2008 р. ТМР прийняла рішення № 287 від 06.03.2008 «Про створення КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція». ГГРЕС у комунальній власності – це не утопія, це цілком реальна річ, було б тільки бажання взятися за цю справу. Олександр Грищенко не каже, що це просто, але це направду необхідно. Та чи є у теперішній владній команді потенціал для цього? Можливо, варто ввести ще одну посаду заступника міського голови і створити окремий відділ, який би всі сили кинув на наверстування упущеного?

ПрАТ «Трускавецькурорт» догосподарювався «до ручки». Свого часу (18 років тому) товариство створювалося на базі 8 санаторіїв, 4-х поліклінічних закладів, 2-х закладів громадського харчування та 10 колективних підприємств. Що маємо зараз? Санаторій «Берізка» – всі 7 корпусів санаторію продані, санаторію не існує. Санаторій «Каштан» – всі 6 корпусів санаторію продані, санаторій не існує. Санаторій «Юність» – всі 4 корпуси санаторію продані (санаторій не існує). Санаторій «Весна» – проданий і переданий в готельний комплекс «Міротель». Санаторії «Рубін» і «Янтар» – більше двох років припинено функціонування, виставлені на продаж. Залишились тільки санаторії «Кристал та «Алмаз», приміщення яких також віддані в оренду, і там господарською діяльністю займаються інші суб’єкти. Але і це ще не все. Продані приміщення ЦКП, БОЛ-1, дієтїдалень «Берізка» і «Зоря», озокеритолікарні №2, ПК «Мир», РБУ по Сагайдачного, будинок колишнього ДСУ по бульвару Торосевича, підприємства ОКП і ДВ (які обслуговували парки міста), харчова технологічна лабораторія, корпус радіологічної лабораторії, а будівлі ГГРЕС по Помірецькій звільнені та підготовлені на продаж. Вже більше року як закритий та не функціонує верхній бювет.

- Ось кому ми доручили майбутнє нашого курорту – гідромінеральну базу. Це потрібно виправляти і негайно, – вважає заступник голови МГО «Рада Старійшин».

Вихід із ситуації Олександр Грищенко бачить – у виконанні пунктів пропозицій, які подано «Радою Старійшин» (детально тут). Погоджуються з цим й інші активісти. Так, на зборах у читальні «Просвіти» громадський діяч Ігор Кісак подав співзвучні пропозиції, серед яких три головні вимоги, які потрібно владі Трускавця виконати негайно:

1. Розробити та затвердити реальний план розвитку міста Трускавця як бальнеологічного курорту, з чітким визначенням пріоритетних напрямків бюджетного фінансування та термінів виконання.

2. Повернути громаді міста Трускавця контроль за видобутком, транспортуванням, реалізацією «Нафтусі» та всіх інших джерел.

3. Затвердити відповідну цільову програму та план робіт щодо оздоровлення мінеральних джерел з чіткими термінами та кошторисом.

Виступаючи на зборах, депутат Роман Бучкович розповів, що 20 жовтня він спільно з депутатом ТМР Андрієм Кісаком та головою ГО «Трускавецький Автомайдан» Олександром Богуцьким дав гендиректору ПрАТ «Трускавецькурорт» Віктору Жданову «останнє китайське попередження».

На зборах прозвучала інформація, що є люди, готові вивести з ладу турнікети в бюветі та вчинити інші радикальні дії. Підприємець Сергій Кнюх висловився за оголошення недовіри тим депутатам, які зрадили інтереси громади та пішли на поступки ПрАТу. Слова уболівання за рідний Трускавець лунали з вуст трускавчанки Ольги Крамар та інших мешканців міста.

Але що з того всього буде? Чи прислухається до думки громадськості міський голова, чи зробить вигляд, що нічого не відбувається? На даний момент складається враження, що мер міста-курорту не чує людей, які б`ють у дзвони та закликають рятувати «Нафтусю» і курорт. Ніщо не вказує й на те, що готується позачергова сесія.

Але навряд чи позиція страуса з головою в піску є доречною в цьому випадку. Ескалація конфлікту може призвести до непередбачуваних наслідків. І міський голова мав би це врахувати. Бо ізолювати себе від громадськості і надіятися лише на свою «команду» в мерії – це поставити хрест на своїй політичній кар`єрі. Так діяв Козир, і в результаті програв із тріском.

Тож краще вчитися на чужих помилках, ніж наступати на чужі граблі знову і знову. Трускавець може стати повноправним власником джерел, треба тільки дуже захотіти цього. І почати йти в цьому напрямку крок за кроком. Як кажуть, можна з`їсти і слона, головне – малими шматочками…

Володимир Ключак

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