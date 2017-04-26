Громадська організація «Тверезість – вибір сильних» – громаді Трускавця

Беручи до уваги той факт, що алкоголізм та наркоманія захлиснули всі верстви населення, громадська організація «Тверезість – вибір сильних» звернулась до Трускавецької міської ради про проведення оздоровчо-спортивного пробігу «Молодь обирає здоров’я». Мета заходу – популяризація здорового способу життя.

Ми отримали не тільки дозвіл від міського голови Андрія Кульчинського, а і підтримку, допомогу від заступника міського голови з гуманітарних питань Олександра Ткаченка, завідуючого відділом сім’ї, молоді та спорту Романа Коваля.

Дорогі наші трускавчани! Дякуємо всім, хто прийшов, приїхав, долучився та став учасником оздоровчо-спортивного пробігу «Молодь обирає здоров`я»!

Незважаючи на несприятливі погодні умови, зареєструвалось 138 учасників пробігу, а небайдужих гостей дійства до здорового способу життя було набагато більше. Серед них всі верстви населення. Приємно відзначити, що до пробігу долучився мешканець м. Стебник 79-річний Іван Яцкуляк, який отримав нагороду як найстарший учасник пробігу і тим самим довів всім нам, що постійна робота над собою дає людині можливість бути в гідній фізичній формі незалежно від віку, та став прикладом для молодого покоління нашого міста.

Нижче наводимо таблиці, згідно записів з журналів реєстраторів, які дають можливість самостійно оцінити інтерес громади до здорового способу життя.

Таблиця 1.

Вік учасників Відсоток Всі вікові категорії 100% 5-10 років 20,8% 11-16 років 51,35% 17-20 років 3,6% 21-30 років 6,5% 31-40 років 12,97% 40 + років 4,3% 79 років 0,7%

Таблиця 2.

Установа Кількість учасників СЗШ №1 м.Трускавець 21 СЗШ №2 м. Трускавець 33 СЗШ №3 м. Трускавець 27 ГО «Тверезість – вибір сильних» 9 ДЮСШ «Спортовець» 20 ДПРЧ № 7 14 м. Борислав 3 м. Стебник 10

Згідно таблиці 1 ми бачимо, що найменше учасників пробігу було з вікової категорії від 17 до 30 років. Можемо припустити, що ця категорія відноситься до людей, які найбільш зайняті навчанням у ВНЗ, працею та інше. Але саме ця вікова категорія більш за все має ризик потрапити у пастку різних залежностей, якщо вчасно не опрацювати свій погляд на життя.

Ми розуміємо, що є над чим і з ким працювати у напрямку популяризації пропагування здорового способу життя.

А тепер, насамперед, хочемо подякувати всім дітям, заради яких був проведений цей захід. Бо діти – це наш найцінніший скарб, наша гордість, наша надія. Розвивати, підтримувати, заохочувати її – це святий обов’язок родини, школи, влади, громадськості. Тільки тоді в нас буде гідна зміна – сильна і красива. Тільки тоді наші сини і доньки будуть зростати здоровими та щасливими, впевненими в прийдешньому дні, рости на благо України!

Також хотілось би подякувати нашим спонсорам, які проявили свою небайдужість та підтримали організаторів та учасників пробігу.

Ми написали багато листів-звернень до потужних бізнесових організацій, були проведені зустрічі з поясненнями про захід, потреби і т.д. Але відгукнулись тільки ті, які ніколи не стоять осторонь добрих справ. Серед них – директор ГКК «Карпати» Лев Грицак. Він не вперше допомагає нашій організації. З гордістю та повагою дякуємо та тішимося, що маємо можливість співпрацювати з цією людиною, небайдужою до добрих справ.

Вагомий матеріальний внесок та підтримку здійснила Трускавецька міська організація партії «Батьківщина», головою якої є Руслан Крамар. Завдяки цій підтримці ми змогли виробити рекламну продукцію, носієм якої було гасло «Молодь обирає здоров`я».

Самостійно запропонувала свою допомогу Леся Гарасимів, голова Благодійної організації благодійного фонду «Воля-15»: «Ви робите красиву і добру справу, яка так необхідна нашій країні, а саме: здорова нація, здорове майбутнє. І ми не можемо бути осторонь від таких маленьких, але потужних справ в той час, коли наша держава втрачає кращих синів на Сході України, захищаючи наші кордони. Ми за здорове щасливе майбутнє наших дітей!».

Дякуємо директорові ДЮСШ «Спортовець» Любомирові Мацьковичу, котрий в день свого піввікового ювілею також підтримав та долучився своїм професійним досвідом та працею до цього заходу.

Дякуємо всім вчителям, які донесли інформацію до наших учнів-учасників. Пробіг був добровільним і правильно донести та мотивувати наших учнів – це є праця, яка потребує зусиль, людських та професійних.

Цей захід – це командна робота, до якої кожен приклав свої зусилля!

Ви знаєте, мої дорогі трускавчани, коли серед нас є такі небайдужі люди, наше місто та наша нація, це є гордість України. І ми ніколи не дамо згаснути гаслу «Молодь обирає здоров`я».

Ми вже маємо з вами подяки від батьків, які надіислали нам повідомлення на Viber. Ось хоча б одне з них: «Дякую Богу, що ви всі з’явилися у моєму житті і стали його частиною. Надіюсь, що ви і ми зробимо все, щоб таких свят для наших дітей та молоді в цілому було ще більше. Бо це дійсно зігріває душу, скріпляє дух. Надає людині нових відчуттів і вражень. З повагою, Леся Фігура».

А хлопчик, якого ми привітали з Днем народження (в цей день йому виповнилось 9 років), написав зі своєю мамою, що то його найкращий День народження.

Коли отримуєш такі повідомлення, то розумієш, що ми робимо потрібну справу нашим дітям та молоді.

Шановні батьки! Світ належить дорослим. Переважно в ньому багато дорослих справ, а діти мають в цьому світі дитячі майданчики та нашу любов. І саме в дитячому віці ми закладаємо програму життя наших дітей. Тож давайте підтримувати їх в їхніх маленьких, але дуже потрібних їм справах, де саме ви, батьки, станете прикладом, підтримкою та проявите свою любов, яку так потребує маленьке серденько!

Попереду літо, час відпочинку та оздоровлення. Заохочуйте своїх дітей до здорового способу життя своїм прикладом, своєю любов’ю, будьте щирими та відвертими зі своїми дітьми. Пам’ятаймо, що в дорослому житті все родом з дитинства. Дитинство швидко закінчується, не втрачайте цей час. Все, що в ньому напрацьовано та зроблено, буде з ними в дорослому житті. Хай це буде здоров’я, усмішка, радість та впевненість в собі.

Наша громадська організація «Тверезість – вибір сильних» складається з молодих, амбіційних людей, які прагнуть робити багато добрих та продуктивних справ, щоб наші діти зростали здоровими та щасливими.

Сподіваємось, що громада Трускавця долучиться та посприяє в проведенні нами нових масових заходів і це буде ще яскравіше та цікавіше!

З повагою, громадська організація «Тверезість – вибір сильних»

Трускавецький вісник

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