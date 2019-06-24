Громадський бюджет Трускавця на 2020 рік складе 750 тисяч гривень

Сьогодні, 2 липня, відбулося засідання Громадської ради Бюджету громадських ініціатив міста Трускавця. Участь в засіданні зокрема взяли міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак, депутати міськради від різних політичних сил Олег Карпин та Зоряна Домбровська. Було обговорено ряд технічних, проте досить важливих питань Бюджету громадських ініціатив. Одне з них – збільшення активності громадян шляхом стимулювання їх до участі в розробці важливих для міста та його мікрорайонів проектів.

Було вирішено, що на наступний 2020 рік сума коштів, виділених на реалізацію проектів бюджету участі, буде збільшена з 500 до 750 тисяч. За ці кошти буде можливість реалізувати три малі проекти до 150 тисяч гривень кожен і один великий в розмірі до 300 тис. грн.

Нагадаємо, що на поточний 2019 рік для реалізації проектів бюджету участі закладено пів мільйона гривень. Реалізовуватимуться три малі проекти до 100 тис. грн.. кожен і один великий до 200 тис. грн.

Цьогоріч голосування за проекти бюджету участі як і минулого року проходитимуть в бібліотеках міста та електронним шляхом. Щоправда, зміниться платформа електронних голосувань.

Також після дискусії було вирішено не вносити зміни в Положення, які могли б обмежити право релігійних організацій до участі в Бюджеті громадських ініціатив.

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