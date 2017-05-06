Грушів готується до 30-ї річниці об`явлень Матері Божої

В найближчу неділю, 14 травня, відбудеться Міжнародна проща до села Грушів на Дрогобиччині. Паломництво вірян приурочене до 30-річного ювілею Марійних об`явлень у Грушеві. Нагадаємо, що в 1987 році в цьому селі Пресвята Діва Марія з`явилася біля місцевої церкви – спочатку місцевій дівчинці Марії Кізин, а згодом її односельчанам та численним паломникам.

Безбожницька совєтська влада забороняла поїздки до Грушева, в село був перекритий в`їзд нібито через наявність інфекційних хвороб худоби та птиці. Але люди все одно йшли та їхали до Грушева.

Тепер, в час незалежності України, віряни пригадають події 30-літньої давнини та вкотре помоляться у грушівській святині, прохаючи у Бога долі для нашої рідної держави. Організатори святкувань прогнозують приїзд біля 30 тисяч паломників.

Трускавецький вісник

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