Грузинська делегація знайомилася з Трускавцем

У Трускавці з робочим візитом перебуває делегація з Грузії. Більше десятка представників туристичних операторів цієї країни відвідують наше місто-курорт з метою започаткування взаємовигідної співпраці. Зараз кількість грузинів на оздоровленні у Трускавці є досить мізерною, тому є широке поле для налагодження партнерських стосунків.

14 травня представники грузинських туристичних фірм ознайомилися з готельно-курортним комплексом «Карпати», поспілкувалися з заступниками генерального директора оздоровниці Петром Судою та Русланом Пристаєм, ознайомилися з діагностично-лікувальною базою, мали можливість задати уточнюючі запитання головному лікареві ГКК «Карпати» Володимирові Цимбрилі. Побували гості з сонячної Грузії також в Міжнародній клініці відновного лікування професора Козявкіна та деяких інших оздоровницях Трускавця.

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