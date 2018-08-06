Христос посеред нас

Трускавецька міська організація ветеранів висловлює щиру вдячність генеральному директору ГКК «Карпати» Левові Грицакові за промоційний фільм про Трускавець, відзнятий з нагоди 190-ліття курорту. Як каже голова Ради ветеранів Віктор Бессарабов, нещодавно він із щирим захопленням переглянув цей фільм і всім рекомендує його подивитися. Прикметно, що фільм про Трускавець, відзнятий у 2017 році, був повністю оплачений за кошти Лева Грицака, і з бюджету міста на нього не було витрачено жодної копійки. На жаль, зекономлені кошти часто йдуть не туди, куди слід, адже про інший фільм, знятий за кошти міського бюджету, люди воліють краще не згадувати і називають його відмиванням коштів.

- Ветерани Трускавця щиро дякують Левові Грицакові за його вагомий вклад у популяризацію нашого курорту, розбудову міста та всі добрі справи, які він робить, – каже Віктор Бессарабов.

Також голова Ради ветеранів Трускавця Віктор Бессарабов зазначає, що Трускавецька міська організація ветеранів висловлює щиру вдячність громадському діячеві та підприємцеві Ігореві Кісакові за подарунок, який він зробив для міста – за статую Христа-Спасителя. Минулого тижня, а саме у п’ятницю, 4 серпня, зі скульптури було знято риштування, і відтепер величавою фігурою можна милуватись у остаточному вигляді.

Незважаючи на палки в колеса, які Ігореві Володимировичу ставили і продовжують ставити представники чинної влади міста, він все-таки зміг втілити у життя свою мрію, і велична статуя Христа, копія славнозвісної фігури у бразильському Ріо-де-Жанейро, вже височіє над Трускавцем, а руки Спасителя немов би благословлять наше місто-курорт.

- Молодець! – одним словом характеризує Віктор Бессарабов Ігоря Кісака.

Нагадаємо, що епопея з встановленням статуї Христа-Спасителя на Гошівській горі триває вже кілька років. Попередня влада міста на чолі з Р. Козиром не надто прихильно ставилася до ідеї спорудження скульптури на найкращому оглядовому майданчику міста, чинила ряд перешкод. Нова влада Трускавця, котра прийшла в 2015 році, теж не надто сприяє меценату, а в деяких випадках і ставить палки в колеса, про що каже Віктор Бессарабов. Так, зокрема, будівельний майданчик за зверненням певних посадових осіб мали проінспектувати працівники Держархбудконтролю у Львівській області та перевірити чи будівництво не призведе до руйнування Гошівської гори. За недопуск інспекторів на Ігоря Кісака наклали штраф, проте через суд підприємець та громадський діяч визнав свою правоту.

Незважаючи на те, що статуя Христа-Спасителя стоїть у всій своїй красі, та роботи навколо ще досить багато. Так, ще відсутній оглядовий майданчик, а саму статую складно сфотографувати спереду через складний рельєф місцевості. Меценат Ігор Кісак не називає остаточну дату освячення фігури, хоча окремі трускавчани називають дату 14 жовтня (свято Покрови).

Перед початком будівельних робіт, а саме в червні 2014 року Ігор Кісак на Гошівській горі провів зустріч з журналістами, під час якої поінформував про згоду людей та благословенні отців різних конфесій на таку богоугодну справу як спорудження фігури Христа (детальніше дивись в статті: http://protruskavets.org.ua/ihor-kisak-skulptura-isusa-hrysta-bude-vstanovlena-rano-chy-pizno/). Пройшло чотири роки, і зараз Христос посеред нас не лише в духовному вимірі, але і своєю подобою, у статуї.

Гошівська гора, де розміщено фігуру, своєю назвою завдячує відпустовому місцю Гошеву – саме на цьому підвищенні трускавчани збиралися, щоб розпочинати піші прощі до Гошівського монастиря. Кілька років тому містом прокотилася інформація про дивні зображення в кущах та на деревах на схилах цієї гори, і певний час люди навіть ходили туди молитися та ставити свічки. Місце для спорудження статуї Христа вибрано надзвичайно вдало, адже воно є у пошані серед трускавчан, з нього як на долоні видно більшу частину Трускавця, і тут панує особлива аура. Відтепер Гошівська гора стане ще одним духовним центром курорту, а величава статуя Спасителя – ще однією локацією, яку вартує відвідати у Трускавці.

Тож приємно, що в питанні промоції нашого курорту різні люди, різні політичні сили, різні групи впливу не конкурують між собою, а співпрацюють. Теперішній міський голова Андрій Кульчинський їздить до Польщі, Німеччини, Китаю, Азербайджану, Ізраїлю та інших країн з надією залучити нових відпочивальників, міський голова 2002-2010 років Лев Грицак дбає про рівень сервісу, фінансує випуск промоційної текстової та відеопродукції про наше славне місто-курорт, громадський діяч Ігор Кісак створив додатковий привід відвідати Трускавець – спорудив чудову статую Христа, задекларувавши тим самим нашу християнськість, а в той же час нашу відкритість на світ. І дай Боже, щоб таких людей, які вирішують інвестувати у Трускавець та його промоцію, було щораз більше і більше, як і відпочивальників на нашому курорті, в славетній курортній столиці України.

Володимир Ключак

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