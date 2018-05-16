Хто є твоїм героєм?

У третю неділю травня Україна відзначає День Героїв. Урочистості з цієї нагоди пройшли і в курортному Трускавці. Окрім офіційних привітань зі святом трускавчани та гості міста мали можливість побувати безкоштовно на концерті, який було організовано силами Трускавецької дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького (директор Ігор Нич). Школа мистецтв вкотре показала вищий клас, а двогодинна програма могла бути навіть довшою, бо далеко не всі трускавецькі таланти мали можливість розкритися в такий короткий час. Адже наші діти талановиті у всьому – в пісні, танці, грі на різних музичних інструментах, в образотворчому мистецтві. Але про все за порядком.

- Шановні трускавчани, гості міста, юні артисти! Сьогодні в нас велике свято – День Героїв! Це ті люди, які впродовж всієї історії становлення нашої держави були на передовій, воювали і першими гинули – починаючи з часів княжої доби і завершуючи нашим часом: подіями на Майдані та війною на Сході України, – сказав зокрема під час свого вітального виступу з нагоди свята міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

- Один з моїх найулюбленіших співаків Сашко Положинський колись написав такі слова: «Я не хочу бути героєм України! Не цінує героїв моя країна!». Хто є героєм? Це дуже важке запитання. Кожен з нас, хто в 2014 році всіма правдами й неправдами рвався на фронт, не думав, що він герой. Кожен з нас не ототожнював себе з цим словом, ми просто йшли й робили чоловічу роботу – роботу, яку зобов’язаний зробити чоловік. Не ховатися за чужими спинами, а виконати свій обов’язок, коли на твою державу нападає ворог. Це не є пафос, це звичайні слова. Нам просто було не все одно, і ми туди пішли. І коли ми побули там, коли ми побачили той жах, який там робиться, тоді до тебе приходить усвідомлення дуже багатьох речей. Там міняється світогляд і ти стаєш зовсім інакшою людиною. Тому що ти усвідомлюєш, що людське життя коштує дуже мало. Випуск одного патрона коштує приблизно 20 копійок. Це ціна людського життя. Куля косить і багатого, і бідного – без розбору. І нема різниці, скільки в тебе маєтків і що чи хто за тобою стоїть. У війни є своя математика, і вона страшна. За війною завжди йде смерть з косою. І всі, хто там був, розуміють, що має загинути певна кількість людей, певний процент, і на кожній війні він різний. І коли ти вижив і повертаєшся додому, то тобі стає дуже важко. Оскільки ти розумієш, що хтось загинув, щоб ти жив. В цей процент загиблих ти не потрапив, туди потрапив твій побратим. І кожного разу, згадуючи його, тобі дуже боляче і дуже гірко, – зупинився на темі війни та героїзму воїн АТО, голова ГО «Меч Арея» Леонід Федевич.

- Хто є героєм? Ми, які вижили, чи ті, що загинули? Хто є для вас героєм? До нас вже говорять: «Я тебе туди не посилав», «А хто ти такий? В тебе немає грошей». Нам вже це говорять в обличчя. І всі говорять таку цікаву річ: «Коли ворог прийде до мого Трускавця, тоді ми всі підемо воювати». Коли ворог розвалить ваші будинки, санаторії, ваш бізнес, тоді можете йти нафіґ, а не на війну. Бо вже не буде нічого. Тому що там треба було воювати… Хто є вашим героєм? Скоро вибори, і ви проголосуєте за того, хто вам дасть гречку, хто вам помалює бордюри, хто вам засклить вікна – вони герої. Ті п’ятнадцять депутатів, які не пішли у військкомат, бо у всіх був енурез чи плоскостопість, яким прийшла повістка, а з них ніхто не пішов служити, бо всі терміново захворіли. Вони – герої ваші…, – з гіркотою констатував правду життя Леонід Федевич.

Виконавши гімн України та вшанувавши пам`ять загиблих героїв хвилиною мовчання, учасники заходу мали можливість подивитися виступи дітей зі школи мистецтв. Звітний концерт – це нагода показати, що діти отримують добрі навички, відвідуючи цю митецьку школу. Практично кожен виступ зривав бурхливі аплодисменти, а батьки аж світилися від радості – за сина-акордеоніста, за доньку-скрипальку, за учасників хору чи танцювальних колективів, за вміння перфектно грати на фортепіано чи заворожувати слухачів своїм голосом.

Навряд чи доцільно перераховувати всі 19 номерів концертної програми, яка була підготовлена в честь героїв. Але точно доцільно попробувати самому собі відповісти на запитання, яке ставлять воїни АТО, зокрема Леонід Федевич. Хто для нас є герої? Ті, які добровільно пішли захищати рідну землю, залишивши сім`ю та хорошу роботу, чи ті, хто «відкосив», а потім все-таки «прорвався» до влади, щоб бути «рєшаловим», щоб гордо у перукарні казати «У вас сьогодні важливий день, бо ви стрижете депутата», щоб поповнювати лави тих, хто добиває цвях у гріб неньки-України своєю корумпованістю, своїм цинізмом, своїми непрофесіоналізмом та захланністю.

Хто насправді герой? І коли при владі будуть Герої, а не геройчики з підленькою душею?

Володимир Ключак, фото Тетяни Вінницької

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