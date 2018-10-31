Хто має право на отримання «пакунка малюка»?

З цього приводу консультує директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги Марія Николаїшин.

- Пані Маріє, поясніть, будь ласка, термін «пакунок малюка».

- Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка” – це набір необхідних речей для новонародженої дитини. Саме у такому значенні цей термін вжито у Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженому 20 червня 2018 року постановою Кабінету Міністрів України № 512. Допомога “пакунок малюка” є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька — родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини.

- Хто має право на отримання такої допомоги?

- Право на отримання допомоги “пакунок малюка” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину.

Допомога “пакунок малюка” надається на кожну новонароджену дитину. Отримувачем такої допомоги є мати, батько, родичі, патронатний вихователь новонародженої дитини.

- А чи є випадки, коли “пакунок малюка” не надається?

- Так, звичайно, “пакунок малюка” не надається у разі:

- відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку (відділенні) усіх форм власності (далі — пологовий будинок);

- відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

- смерті новонародженої дитини в пологовому будинку.

Якщо ж у матері новонародженої дитини виникли ускладнення при пологах чи хвороба, що унеможливлює здійснення нею догляду за новонародженою дитиною, допомога “пакунок малюка” надається батьку або родичам такої дитини, або патронатному вихователю, які доглядатимуть за нею. У разі, коли батьки, родичі відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), допомога “пакунок малюка” надається патронатному вихователю, який здійснюватиме догляд за новонародженою дитиною.

- Хто видає цю допомогу?

- Видача отримувачу допомоги “пакунок малюка” проводиться у пологовому будинку працівником, уповноваженим головним лікарем під час виписки новонародженої дитини. Цей факт передачі допомоги “пакунок малюка” фіксується в акті приймання-передачі та в журналі обліку. Патронатному вихователю може бути видано допомогу “пакунок малюка”, якщо він забрав новонароджену дитину з пологового будинку протягом місяця з дня народження.

- А чи можна відмовитися від такої допомоги?

- Так, отримувачі допомоги “пакунок малюка” можуть відмовитися від її отримання особисто написавши письмову заяву.

Зазначу, якщо на день виписки новонародженої дитини у пологовому будинку була відсутня допомога “пакунок малюка”, місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача допомоги “пакунок малюка” звертається до обласного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для забезпечення отримувача такою допомогою. Обласний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом 14 робочих днів передає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення таку допомогу для її видачі отримувачу допомоги “пакунок малюка”. Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів забезпечує безпосередню видачу допомоги “пакунок малюка”.

Звертаю увагу, що отримання допомоги “пакунок малюка” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини, а також вартість отриманої допомоги “пакунок малюка” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Нагадаємо нашим читачам, що отримати консультацію з метою захисту своїх прав та інтересів громадяни можуть, звернувшись до бюро правової допомоги, які є відділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги, та розпочали свою діяльність 1 вересня 2016 року. Фахівці бюро приймають за адресою: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець,вул. Данилишиних, 62 Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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