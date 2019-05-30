Хто ощасливить наш край?

Одного разу публіцист, засновник «Тризуба» Василь Іванишин під час чергових відвідин нашої редакції (а це було в період якихось виборів) зазначив: «Приналежність до популярної партії не є еквівалентом порядності людини».

І ми вкотре переконуємося, що як тільки на хвилі суспільних симпатій виникають «партійні проекти», то як метелики на світло «злітаються» амбітні персонажі. Вони хочуть влади, точніше певних привілеїв, які досягаються завдяки мандату депутата. Ця перепустка відкриває двері до багатьох державних благ. Але, щоб нині потрапити до парламенту, особливо по мажоритарних округах, недостатньо залучитися підтримкою прохідної партії, потрібно ще й профінансувати свій марафон кругленькою сумою. Плата спостерігачам, членам комісій виборчих дільниць, ідеологічна агітація через ЗМІ – неповний перелік видатків. Наразі в Україні уже зареєструвалися по мажоритарці понад 120 кандидатів, на Дрогобиччині лише один: невідомий широкому загалу 26-річний працівник ЛОДА Назар Жолобович. Але, за неофіційними даними, уже майже 20 осіб мають намір поборотися за мандат депутата Верховної Ради.

Читачам, мабуть, цікаво знати, хто вирішив «ощасливити» наш край. Назву декілька прізвищ, які мають намір йти під партійними прапорами:

- Іван Піляк, Східницький селищний голова – від «Батьківщини»,

- Дмитро Огньов, аграрний підприємець – від «Голосу»,

- Михайло Задорожний, голова райспоживспілки – від «Європейської солідарності»,

- Євген Кулик, професор – від «Сила і честь»,

- Богдан Матківський, депутат ВР України – від «Громадянської позиції»,

- Олексій Балицький, заступник міського голови Трускавця – від «Свободи»,

- Михайло Сікора, голова Дрогобицької районної ради – від НРУ.

Окремо без партійної підтримки йтимуть на вибори:

- Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров’я,

- Павло Барнацький, юрист,

- Василь Дуліб’яник, бізнесмен,

- Тарас Демко, підприємець,

- Ігор Курус, меценат, один із засновників Міжнародної премії І.Франка,

- Йосип Дяків, керівник автоперевізників.

Окрім згаданих осіб, ще буде чималенька група «парашутистів». Словом, веселі суспільно-політичні перипетії очікують на виборців.

Володимир Турмис, газета «Галицька Зоря»

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