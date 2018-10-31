ГУ Держпраці у Львівській області інформує про ризики неофіційної праці за кордоном

Нелегальна праця взаємопов’язана з таким жахливим явищем як торгівля людьми та трудова експлуатація. Оскільки нелегальні працівники – це потенційні жертви трудової експлуатації та торгівлі людьми.

При цьому слід зазначити, що до загроз нелегального працевлаштування за кордоном також належать: обмеження свободи пересування; відсутність вибору та можливості припинити роботу; вилучення паспорту та інших документів; погроза силою або її застосування; боргова кабала; невиплата обіцяної винагороди повністю або частково; залякування депортацією; погрози повідомити правоохоронним органам про нелегальний статус; погані соціально-побутові умови; відсутність вихідних.

Якщо Ви все-таки вирішили працювати за кордоном, то потрібно перевірити всю необхідну інформацію про потенційного іноземного роботодавця.

Не слід користуватися послугами «неофіційних посередників» та незнайомих осіб, які пропонують свої послуги з працевлаштування.

Необхідно з’ясувати чи є у посередника ліцензія на працевлаштування за кордоном. Перевірити список можна на сайті Міністерства соціальної політики у розділі «Трудова міграція».

Водночас слід зазначити, що ліцензіат зобов’язаний надавати клієнтам , яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, інформацію з питань правового і соціального захисту.

Про порушення посередниками ліцензійних умов просимо звертатися до Міністерства соціальної політики України. Проконсультуватися можна за телефоном (044) 289-53-12, (044) 289- 87-83.

Також консультаційну допомогу можна отримати:

- Національна безкоштовна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527 та 0 800 505 501 – номери гарячої лінії, спеціалісти якої надають консультації іноземцям, які перебувають в Україні та українцям, які планують поїхати за кордон, або повернулися в Україну з-за кордону. Консультації надаються безкоштовно та конфіденційно! 527.org.ua – електронні консультації.

- Національна “гаряча лінія” з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного) – надання консультацій з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту прав дітей.

- Всеукраїнська Асоціація з міжнародного працевлаштування 0 800 309 875 – call-center.

- Консульство України в країні перебування. По приїзді за кордон стати на консульський облік в українському консульстві. Для цього варто особисто звернутися в установу. У разі порушення Ваших прав консульство повинно надати Вам допомогу та захист. Контактні дані посадових осіб консульських та дипломатичних установ України за кордоном, відповідальних за протидію торгівлю людьми, знаходяться на сайті ГУ Держпраці у Львівській області у рубриці «Громадянам»- «Пам’ятки» – «Ризики нелегальної праці за кордоном».

- Місцева поліція. Якщо вас обдурили, звертайтеся в найближчий поліцейський відділок. Ви маєте повне право на захист з боку місцевих органів влади, перебуваючи в країні на легальних підставах по робочій візі.

Сектор взаємодії зі ЗМІ ГУ Держпраці у Львівській області

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