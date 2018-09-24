ГУ Держпраці у Львівській області вкотре звертається до роботодавців належно оформити трудові відносини

Вигідніше офіційно оформити працівника, аніж у випадку виявлення незадекларованої праці заплатити штраф. Наголошуємо, що сьогодні за одного неофіційно працевлаштованого працівника штраф складає 111 690 гривень. А за ці кошти можна офіційно виплачувати 1 працівнику впродовж року заробітну плату не меншу, ніж середню по області.

При цьому звертаємося до працівників, які з певних причин досі працюють неофіційно. Слід зазначити, що неоформленого працівника роботодавець позбавляє права на основну та додаткову відпустки, оплату лікарняного, дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, допомогу по безробіттю, гарантії на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві тощо. При цьому «нелегальний» працівник втрачає трудовий стаж. Відтак такі громадяни позбавлені соціального захисту при досягненні пенсійного віку.

Шановні роботодавці, подбайте про своїх працівників та про їхнє майбутнє! Не наражайте свій бізнес на штрафи, оформляйте працівників належним чином!

Консультації щодо оформлення трудових відносин можна отримати у Громадській приймальні ГУ Держпраці у Львівській області за тел. 032 235-48-42.

Сектор взаємодії зі ЗМІ ГУ Держпраці у Львівській області

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