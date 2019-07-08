Гурт «Соколи» та ІVAN NAVІ виступили в Бориславі. Фоторепортаж

«Єднання поколінь»: гурт «Соколи» та ІVAN NAVІ виступили в Бориславі

У неділю, 7 липня, на літній сцені в Парку культури і відпочинку Борислава відбувся концерт «Єднання поколінь».

Для мешканців міста виступали українські виконавці: музичний гурт з Дрогобича «Соколи» та улюбленець молоді ІVAN NАVІ. Свято відбулося за підтримки кандидата в народні депутати по 121-му виборчому округу Романа Ілика.

Зазначимо, що гурт «Соколи» дасть три великі концерти на Дрогобиччині: 12 липня – смт.Підбуж, 14 липня – м.Стебник, 19 липня – м.Дрогобич.

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