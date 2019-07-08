Гурт «Соколи» та ІVAN NAVІ виступили в Бориславі. Фоторепортаж

By  | 08.07.2019 | Filed under: Публікації

«Єднання поколінь»: гурт «Соколи» та ІVAN NAVІ виступили в Бориславі

У неділю, 7 липня, на літній сцені в Парку культури і відпочинку Борислава відбувся концерт «Єднання поколінь».

 

Для мешканців міста виступали українські виконавці: музичний гурт з Дрогобича «Соколи» та улюбленець молоді ІVAN NАVІ. Свято відбулося за підтримки кандидата в народні депутати по 121-му виборчому округу Романа Ілика.

 

Зазначимо, що гурт «Соколи» дасть три великі концерти на Дрогобиччині: 12 липня – смт.Підбуж, 14 липня – м.Стебник, 19 липня – м.Дрогобич.

 

 

 

 

 

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на зустріч з кандидатами в народні депутати
    07.07.2019 | 18:08

    10 липня 2019 року (середа) Асоціація сільських, селищних рад Дрогобицького району організовує зустріч з кандидатами у народні депутати України по виборчому округу №121. Початок о 10.00 у сесійній залі Дрогобицької районної ради. Орієнтовний перелік тем для озвучення позицій кандидатів у народні депутати: - перспективи реформи децентралізації на селі; - ремонт і утримання сільських доріг; - [...]

  • Виставка буковинського строю в музеї Трускавця
    24.06.2019 | 14:18

    Також читайтеВ музеї Біласа відкриється виставка «Чарівне місто» (0)В рамках святкування Дня міста пройде ніч у музеї, присвячена культурі Буковини (0)Хранилища (0)В музеї історії відбудеться відкриття виставки творів художника Віктора Чепинця (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви