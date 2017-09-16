Який чарівний, дивовижний світ!

І ми на цій планеті – люди.

Учись добро творити з юних літ,

Тоді й тобі самому добре буде.

Засяє іскра у людських очах,

Як серденько її тепло відчує.

І відійде тривога, зникне страх,

І світла радість заструмує.

Й твоя душа від цього оживе,

Дзвіночком радісно задзвонить.

І доброта до тебе попливе,

Від зла і лиха оборонить.

17 вересня службою у справах дітей Трускавецької міської ради спільно з Благодійним фондом “Тверезість – вибір сильних плюс” організовано та проведено благодійний аукціон. Даний захід відбувся в рамках проведення ярмарку “Відкрите серце”, який проходить в курортному парку з 10 вересня та завершить свою діяльність 24 вересня цього року.

Лотами нашого аукціону були малюнки дітей – вихованців художнього відділення школи мистецтв. Гості міста та трускавчани взяли активну участь в аукціоні. 13 художніх творів дітей, “пішли з молотка” за 575 грн. Нагадуємо, що кошти, зібрані на ярмарку та отримані з аукціону, будуть передані батькам маленької Анюти Качмар, яка бореться з важкою хворобою.

Роботи юних художників, придбані на аукціоні, поїдуть зі своїми новими власниками в міста Стрий, Ірпінь, Харків, Суми; три роботи прикрашатимуть помешкання трускавчан, два малюнки поїдуть за кордон – малюнок “Мрія” в Азербайджан, а “Літні канікули” Марти Краснопольської будуть нагадувати про Трускавець маленькому Яші та його мамі Наталії з м. Брест (Білорусія)

Щоб похмурий та трохи дощовий обідішній час став веселіший та цікавіший, до нашого аукціону долучилися юні та вже знані митці. Свої пісні слухачам дарували трускавчанка Оксана Баняс та лауреат конкурсів Настя Фрідрак. Чаруючі та задушевні мелодії звучали у виконанні скрипалів, студентів музичного училища, закарпатця Романа Капцоша та стриянина Володимира Когута. Вірші Івана Франка про силу духу та любов до ближнього читав мешканець Яворівського району п. Ярослав Дашко, який з висоти своїх поважних років звернувся до всіх зі словами: “Бійтеся байдужості та не пускайте її в своє серце. Це маленьке дитя, яке потребує нашої допомоги, повинно відчути, що перед добром все лихе пропадає”.

Всі учасники аукціону передавали Анюті свої побажання швидкого одужання та повернення в рідне місто Трускавець. Ці побажання будуть передані через батьків маленькій красуні.

Леся Дребот, начальник Служби у справах дітей Трускавецької міської ради

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