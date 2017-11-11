№77834 Ідеологічний міфодизайн: переможна історія України

Тобі сидить в печінках національний культ страждання? Набридло лише обурюватися перекрученням історії?
Хочеш докластися до якісних змін в інформаційному просторі?
Реєструйся і приходь на Форум Школи Медіа-патріотів!
Тема форуму: “ІДЕОЛОГІЧНИЙ МІФОДИЗАЙН: ПЕРЕМОЖНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”
День 1: ПОЛЕ БИТВИ – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР-
-Чому інформаційне поле визначає фізичну реальність, а не навпаки? Як свідомість впливає на реальність?
-Прийоми аналізу інформаційного простору: як вчасно розпізнати атаку та ефективно протидіяти?
-Міфи як могутній інструмент комплексного впливу на суспільство.
-Як правильно зчитувати приховані ідеологічні задачі будь-якого медіа-продукту?
+ вечірній кінозал: як відбувається перекручування та приватизація історії у вихованні нащадків (мультфільми “Алеша Попович и Тугарин Змей” та “Як козаки по сіль ходили”)
День 2: ІСТОРІЯ ЯК ЗБРОЯ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ
-Наука vs. Наратив: чому наука потрібна історикам, а наративи – суспільству?
-Фундамент чи тягар? Як зробити нашу історію ресурсом для нашої перемоги?
-Міфодизайн: типологія історичних міфів, які необхідні успішному суспільству.
-Українська історія як джерело контенту. Актуальні задачі істориків та митців в сучасній інформаційній війні.
День 3: ВТІЛЮЄМО ТЕОРІЮ В ЖИТТЯ
-Пропрацювання українських історичних міфів: практичні вправи і робота в групах
-Як ефективно провести майстер-клас на тему «Історичний міфодизайн» для своїх колег чи друзів?
Кому це потрібно :
*історикам, краєзнавцям, працівникам музеїв та всім залученим до популяризації вітчизняної історії;
*митцям, які створюють художній продукт для широкого загалу (письменники, режисери, музиканти та інші);
*патріотично налаштованим журналістам і блогерам;
*фахівцям з маркетингу, реклами, медіа-технологій ;
*дизайнерам та творчим командам, що знімають ролики/кінофільми;
*працівникам силових відомств, які працюють у сфері інформаційної безпеки;
*всім небайдужим до розбудови інформаційного простору України.
Організаційні деталі:
Форум відбудеться в Києві. Адресу буде уточнено згодом (залежно від кількості заявок).
17 листопада : 10.00 – 19.00 + кінозал до 23.00
18 та 19 листопада: 10.00-19.00
Обідня перерва і кава-паузи – згідно з загальними правилами гуманного навчання
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