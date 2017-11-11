№77834 Ідеологічний міфодизайн: переможна історія України

Тобі сидить в печінках національний культ страждання? Набридло лише обурюватися перекрученням історії?

Хочеш докластися до якісних змін в інформаційному просторі?

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Тема форуму: “ІДЕОЛОГІЧНИЙ МІФОДИЗАЙН: ПЕРЕМОЖНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

День 1: ПОЛЕ БИТВИ – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР-

-Чому інформаційне поле визначає фізичну реальність, а не навпаки? Як свідомість впливає на реальність?

-Прийоми аналізу інформаційного простору: як вчасно розпізнати атаку та ефективно протидіяти?

-Міфи як могутній інструмент комплексного впливу на суспільство.

-Як правильно зчитувати приховані ідеологічні задачі будь-якого медіа-продукту?

+ вечірній кінозал: як відбувається перекручування та приватизація історії у вихованні нащадків (мультфільми “Алеша Попович и Тугарин Змей” та “Як козаки по сіль ходили”)

День 2: ІСТОРІЯ ЯК ЗБРОЯ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ

-Наука vs. Наратив: чому наука потрібна історикам, а наративи – суспільству?

-Фундамент чи тягар? Як зробити нашу історію ресурсом для нашої перемоги?

-Міфодизайн: типологія історичних міфів, які необхідні успішному суспільству.

-Українська історія як джерело контенту. Актуальні задачі істориків та митців в сучасній інформаційній війні.

День 3: ВТІЛЮЄМО ТЕОРІЮ В ЖИТТЯ

-Пропрацювання українських історичних міфів: практичні вправи і робота в групах

-Як ефективно провести майстер-клас на тему «Історичний міфодизайн» для своїх колег чи друзів?

Кому це потрібно :

*історикам, краєзнавцям, працівникам музеїв та всім залученим до популяризації вітчизняної історії;

*митцям, які створюють художній продукт для широкого загалу (письменники, режисери, музиканти та інші);

*патріотично налаштованим журналістам і блогерам;

*фахівцям з маркетингу, реклами, медіа-технологій ;

*дизайнерам та творчим командам, що знімають ролики/кінофільми;

*працівникам силових відомств, які працюють у сфері інформаційної безпеки;

*всім небайдужим до розбудови інформаційного простору України.

Організаційні деталі:

Форум відбудеться в Києві. Адресу буде уточнено згодом (залежно від кількості заявок).

17 листопада : 10.00 – 19.00 + кінозал до 23.00

18 та 19 листопада: 10.00-19.00

Обідня перерва і кава-паузи – згідно з загальними правилами гуманного навчання

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