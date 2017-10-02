Ігор Кісак: «Скульптура Ісуса Христа буде встановлена рано чи пізно»

By  | 18.06.2014 | Filed under: Публікації

Ігор Кісак. Як і всіма яскравими непересічними особистостями, ним або захоплюються, або не сприймають зовсім. Цей невисокий чоловік, голова великого сімейства, підприємець, меценат справді має дуже багато енергії та ідей. З 2010 року Ігоря Кісака захопив дуже масштабний і світлий задум – спорудити в Трускавці на Гошівській горі велику скульптуру Ісуса Христа, точну копію статуї в Ріо-де-Жанейро. Місто-курорт попри цілющі мінеральні води має мати ще туристичну привабливість, необхідно збудувати щось духовне, об’єднююче, – переконаний трускавчанин. А скульптура Ісуса Христа нестиме таке духовне благословення на все місто й людей.

Та великий задум – великі клопоти – великий хрест. Люди, які пана Ігоря не люблять і судять по собі, у всьому бачать лише хитрість, піар та корисливість. А Ігор Кісак попри труднощі та перешкоди, незважаючи на те, що його напередодні за бурозабивні роботи на Гошівській горі оштрафувала Львівська інспекція держархбудконтролю, немає злоби й негативу ні на кого, сповнений радості й оптимізму:

- Скульптура Ісуса Христа буде встановлена рано чи пізно, – зі світлою усмішкою говорить пан Ігор. Мабуть, саме з такою впевненістю роблять Божі справи.

А задум, як і все найкраще в нас, родом з дитинства. Пан Ігор згадує, як в дитинстві малими з Зеником Пристаєм вилазили на тоді ще дуже круту Гошівську гору, й очам хлопчаків відкривався чудовий вид на місто Трускавець. Дорослим захотілося подарувати таку радість всім трускавчанам та гостям курорту – облаштувати на горі скверик з оглядовим майданчиком, капличку Матері Божої, Хресну дорогу зі стаціями та велику дев’ятиметрову скульптуру Ісуса Христа.

Як корінний трускавчанин, активний представник громади Ігор Кісак розумів Франкове: «Громада – то великий чоловік». Втілення такого грандіозного задуму неможливе без підтримки людей, духовенства. Тож Ігор Кісак зустрічається і спілкується з мешканцями прилеглих до Гошівської гори вулиць. Отримавши 100% згоду людей, йде за благословенням до Церкви. Отець-декан Петро Івасівка, отець Володимир, отець Ярослав, священики Київського патріархату висловлюють повну підтримку красивому духовному задумові.

Так всіляко підтриманий на дусі Ігор Кісак розпочинає дорогу до Чиновника. У 2010 році написав заяву на земельну комісію про виділення земельної ділянки на Гошівській горі. Після багаторазових відкладень, розгляду на виконкомі зрештою 19 квітня 2013 року сесія Трускавецької міської ради дає дозвіл на виготовлення проекту землевідведення 70 соток землі на вулиці Лесі Українки у Трускавці для влаштування скверу і встановлення скульптурної композиції Ісуса Христа. Ігор Кісак замовляє детальний план забудови та геологічну та геодезичну експертизу ділянки, бо ж найбільше розмов на виконкомі та на сесії точилося навколо зсувонебезпечності ділянки на Гошівській горі. Висновок сертифікованого інженера-проектувальника: «При наявності чотирьох свердловин до 11 метрів глибини зсув майданчика забудови неможливий. За останні 50 років прояви зсувів практично не спостерігались.

Несуча здатність кожної буронабивної палі досягає 30-40 тон при вазі споруди 56 тон.»

Тобто незаангажований місцевими інтригами експерт чітко акцентує, що якщо укріпити ділянку на горі буронабивними сваями, то жодних перепон для спорудження скульптури немає. Адже той, хто хоче зробити, шукає можливості, а той, хто не хоче, шукає причини.

А за цей час скульптура Ісуса Христа, точна копія статуї в Ріо-де-Жанейро, народжувалася на робочому майданчику навпроти зупинки в селі Солець дорогою з Трускавця в Дрогобич. Цей період Ігор Кісак згадує з особливою усмішкою і приємністю, навіть якоюсь ностальгією. На фотографіях відображено практично кожен крок ентузіастів, починаючи з освячення ділянки отцем Володимиром Бондарчуком. Навіть через екран монітора відчувається, наскільки це натхненна праця, наскільки кожен день і ніч роботи над скульптурою Ісуса Христа сповнений любові та самовіддачі молодого скульптора, Ігоря Кісака та ще близько 400 однодумців. «Одна людина нічого б не зробила, адже проект дуже масштабний. Лише на виготовлення гіпсових форм пішло 19 тон гіпсу», – говорить пан Ігор. Та спершу скульптуру ліпили з глини. Щоб глина не засихала і не відпадала, її щодня змочували водою, скульптуру з любов’ю огортали вологими простирадлами. Сім місяців день у день трудилися десять чоловік. Кістяк команди склали найближчі – сини та друзі Ігоря Кісака. Та працею або коштами долучилося 395 чоловік з різних регіонів країни та закордону. Кожен допомагав чим міг. Дрогобицький і Солонський заводи надали глину, хтось приніс простирадла, а хтось всі літні канікули не бігав і не відпочивав, а присвятив праці над скульптурою Спасителя.

Виготовлену, залиту в гіпсові форми фігуру розібрано і перевезено в складські приміщення, які безкоштовно надали МРЦ «Перлина Прикарпаття» та санаторій «Шахтар».

І все знову вперлося в Чиновника. 22 травня на 40 сесії Трускавецької міської ради депутат Ігор Ластовецький запропонував внести в порядок денний сесії питання про затвердження детального плану забудови земельної ділянки на вулиці Лесі Українки. Колеги ніби послухали, в порядок денний внесли. Але під час розгляду перед голосуванням міський голова Руслан Козир наголосив, що питання сире, не підготоване, немає дозволу начальника Львівської обласної залізниці, проект не пройшов художню раду… Зрозуміло, що після такого «роз’яснення» назбиралося лише 12 голосів «за»…А в червні місяці за листом міської ради до Ігоря Кісака навідалася Львівська інспекція держархбудконтролю і оштрафувала за бурозабивні роботи – буріння свердловин та встановленя свай, які, нагадаємо, за висновком експерта, необхідні для укріплення Гошівської гори.

Інший би втомився та здався. Але, кажуть, невисокі ростом жилаві та вперті. Повторюся, Ігор Кісак може ще поділитися енергією та оптимізмом і буквально випромінює гармонію та радість. В червні питання повторно виноситиметься на сесію Трускавецької міської ради. Та відчувається, що пан Ігор може чекати ще довше.

Іра Циган, газета «Франкова криниця Підгір`я»

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  • sofi

    З статті видно, що Кісак немає відповідних документів і дозволу на проведення робіт.І хто моє фінансувати ці роботи?Не всі трускавчани підтримують це.Треба не копіювати чиєсь, а створити щось своє надзвичайне і цікаве.

    • Стефан

      Всі документи, які треба Кісак має ! От тільки вимагають від нього ті документи, яких не треба ! Хто був у суботу на зустрічі Кісака з громадою, той переконався !

  • Meli

    Гарні комети, тут дійсно купа Козирних посіпак тролить в коментах. Знають, що їхньому шефу вже не бути при владі вот і в конвульсіях мечуться.
    А проект насправді прекрасний і Кісака в цьому готові підтримати абсолютна більшість трускавчан. Всі з ким я говорю про цей проект дуже раді, що таке в місті будується. А Козирні гівнюхи тут дійсно лиють свою блювотину в передчутті втрати теплого місця при кормушці.

  • Іван

    До 1342. Трускавчани, цю ідею підтримують, а начхати тільки дописувачам Козира (його родина, гуки, бодаки і ін. зайди…), які не погано пригрілися в Трускавці і під рісними ніками виливають свою блювотину, щоб відбілити нездатність свого родича або патрона керувати містом. А на рахунок будівництва пам’ятника Небесній сотні, то міська влада так само засцит і відмовиться, від цієї ідеї, тільки по тій причині, що цю ідею може втілити в життя Кісак.

    • Пристай Андрій

      Мені, як палкому прихильнику сьогоднішньої влади і особисто мера Козира), особисто начхати на штучно роздутий дискурс навколо встановлення чи не встановлення скульптури.

  • Іван

    До Еке. Мавпування ніякого не має. Є ініціатива мецената Кісака, яка зустрілася з сцикунством міської влади, яка любу гарну ідею вимірює на придатність приближення, або віддаленості їхніх морд до корита, на наступних виборах.

    • Пристай Андрій

      Кандидат-меценат

    • Еке

      Кажете, що не має мавпування? А хто скульптор цього оригінального шедевру? Можу був художній конкурс? Міська громада вибрала дійсно гідне творіння? А не скажете, чого ж це він так нагадує статую на горі Коркаваду?
      Якщо кожний місцевий політиканчик хоче поставити пам’ятник, щоб за нього проголосують люди, то або з людьми щось не так, бо вибирають не за те, або цей горе-вічний-кандидат не зовсім адекватний. Одного такого вибрали за пам’ятник-пугало Бандері. Тепер інший хоче поставити статую Христа. Совість нема в тих, хто вирішив спекулювати на імені Господа нашого.

  • 1342

    Пане Кісак, не займайтесь дурницями. Самі ж розумієте, що на вашу статую всім начхати. Адже це виключно піар хід, і всі це розуміють. Краще б зробили памятник Небесній сотні, бульше б мали, молживо, підтримки)
    Від адміна. Іра, Сток та 1342 – авторка трьох останніх коментарів на віснику – одна й та сама людина 95.135.131.98

  • Meli

    Встановлення цього пам*ятника буде знаковою подією для усього Дрогобицького району. Добре що в трускавці хоч мецинати є, які щось роблять бо чиновницький апарат як сарана поїдає всі найкращі ресурси, а іншим не дає нічого зробити.

  • Еке

    Таке мавпування памятників – ганьба для міста і неповага до Господа.

    • Стах

      Еке, заглянь в інтернет ! Висловлювання твоє – мавпування – ось неповага до Господа ! Копії цього пам”ятника є по всьому світу !

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