Ігоря Яворського виправдано!

By  | 31.08.2017 | Filed under: Публікації

Сьогодні, 31 серпня, в Апеляційному суді міста Києва відбулося слухання так званої «справи Ігоря Яворського». Мова йде про те, що раніше Печерський районний суд м. Києва визнав винним добровольця Ігоря Яворського з Трускавця, призначивши йому покарання 4,5 роки тюрми за невчасне з`явлення на службу. Цей вирок суду викликав шквал обурень не тільки серед побратимів-воїнів, але й на всій Дрогобиччині. Народні віче та сесії міських рад вимагали переглянути несправедливий вирок. Детальніше про цю історію із засудженням Ігоря Яворського можна прочитати тут. На рішення Печерського райсуду було подано апеляційну скаргу.

31 серпня до Києва підтримати Ігоря Яворського поїхали дуже різні люди – воїни АТО, представники різних політичних сил, небайдужі трускавчани та мешканці інших міст. Участь у цьому судовому засіданні взяв особисто і народний депутат від Дрогобиччини Богдан Матківський. Як повідомили в мережі Фейсбук воїни АТО Василь Шимко та Надія Лисенко, Апеляційний суд Києва виніс рішення звільнити Ігоря Яворського.

«На волі!» – в цих двох словах передано весь зміст результату завершення судового процесу над трускавчанином Ігорем Яворським. Щиро вітаємо воїнів АТО з перемогою та торжеством справедливості!

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