Імунокеровані інфекції та їх профілактика

/Попередити. Захистити. Щепити!/

Сьогодні ми знову звертаємо увагу на підготовку та організацію важливого профілактичного і протиепідемічного заходу специфічного захисту населення від збудників інфекційних хвороб – імунопрофілактику. Проведення вакцинації населення є вкрай важливою!!!

Внаслідок контакту зі збудниками інфекцій (мікробами чи вірусами) у людини формується тимчасовий або постійний імунітет. Імунопрофілактика дозволяє виробити імунітет до контакту зі збудниками, тобто уникнути захворювання.

Імунізація є одним із пріоритетних напрямків діяльності системи охорони здоров’я України. Вона показала себе ефективним засобом контролю керованими інфекціями. Проведення імунопрофілактики регламентується Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», в якому в статті 12 ідеться про профілактичні щеплення. Захист населення від інфекційних хвороб належить до національної безпеки.

Новий календар щеплень створює можливості для максимально безпечного проведення вакцинації. Він є наближеним до західних календарів щеплення, що забезпечує профілактику завезення інфекційних хвороб в Україну.

До Календаря профілактичних щеплень передусім включають вакцини проти інфекцій, що мають епідеміологічну значущість, визначається ризиком зараження, рівнем і структурою захворюваності з урахуванням вікових, професійних та інших груп населення, тяжкістю клінічного перебігу, віддаленими наслідками перенесеного захворювання тощо. Крім цього, епідеміологічна значущість інфекційної хвороби залежить від соціально-економічних, клімато-географічних, санітарно-побутових умов, особливостей епідемічного процесу інфекції.

Одним із вирішальних чинників зниження захворюваності на керовані інфекції є високий відсоток охоплення населення щепленнями, що призводить до розвитку “колективного імунітету”. У цьому випадку відбувається сповільнення передачі збудника захворювання від людини до людини і зменшення циркуляції. Низька частка охоплення щепленнями проти деяких дитячих інфекцій не досягає такої мети. Циркуляція збудника не скорочується, а підвищення захворюваності зміщується у групи населення старшої вікової групи.

Високий рівень санітарно-гігієнічної культури населення, доброякісні продукти харчування, питна вода допомагають захиститись від багатьох інфекційних хвороб, але при ряді інфекцій, які передаються в основному повітряно-крапельним шляхом: коклюш, дифтерія, кір, паротит, краснуха, ін., які загрожують життю, цього не достатньо, і лише вакцинацією можна захиститись.

Щорічно вакцинація рятує від смерті 2-3 мільйони, від ускладнень – понад 700 000 дітей, а могло б бути врятовано на 1,5 мільйони більше.

Вакцини безпечні. У більшості випадків вакцина викликає незначну і тимчасову реакцію, наприклад, хворобливе відчуття в руці або незначне підвищення температури. Серйозні побічні ефекти надзвичайно рідкісні і ретельно відстежуються і розслідуються.

У вкрай взаємопов’язаному світі збудники попереджуваних вакцинацією хвороб можуть перетинати кордони і заражати будь-яку незахищену людину. Таким чином, зробивши щеплення – захистися сам і захистиш людей навколо себе.

У повсякденному житті, в результаті простого прийому їжі в наше тіло надходять множинні антигени, а в порожнині рота і носа живуть численні бактерії. Ми піддаємося впливу значно більшого числа антигенів в результаті застуди або ангіни, ніж від вакцин. Тільки вакцинація сформує специфічну і сильну імунну відповідь небезпечним інфекційним хворобам.

Грип – це серйозне захворювання, яке щорічно забирає 300-500 тисяч людських життів в усьому світі. Вагітні жінки, діти молодшого віку, підлітки, особи похилого віку зі слабким здоров’ям і будь-яка людина з будь-якою патологією, наприклад астмою або хворобою серця, піддаються більшому ризику тяжких інфекцій і смерті. Більшість протигрипозних вакцин забезпечують імунітет проти трьох найбільш поширених штамів, які циркулюють в будь-який сезон.

Вакцини взаємодіють з імунною системою, викликаючи імунну реакцію, схожу з імунною реакцією на природну інфекцію, проте вони не викликають хворобу та запобігають виникненню ускладнень.

Л.В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

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